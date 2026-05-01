El gran mensaje de Flavio Briatore para Colapinto tras la clasificación para la Sprint del GP de Miami

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La actuación de Colapinto en Miami llega después de un mes de inactividad en el calendario (debido a las cancelaciones en Medio Oriente). Lejos de perder ritmo, el argentino de 22 años utilizó ese tiempo para trabajar codo a codo con los ingenieros en Enstone.

"Aprovechamos para conocer a fondo las condiciones del auto", explicó Franco tras la clasificación. Los resultados están a la vista: superó a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, y batió al Red Bull de Isack Hadjar, consolidándose como la gran esperanza de la escudería francesa para sumar puntos el sábado.

A qué hora corre Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami

La carrera sprint, donde el argentino largará desde la cuarta fila (8° posición), comenzará este sábado 2 de mayo a las 13:00 (hora de Argentina).

Con el respaldo público de una figura de peso como Briatore, el futuro de Colapinto en la F1 parece estar más firme que nunca. Todo el país estará pendiente de un nuevo capítulo de Franco en las calles de Florida.