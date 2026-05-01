El gran mensaje de Flavio Briatore para Colapinto tras la clasificación para la Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto se destacó al quedar octavo en la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1. Este viernes el piloto argentino volvió a demostrar que su lugar en la máxima categoría no es casualidad.
El director de Alpine Flavio Briatore le dedicó un posteo especial al piloto argentino luego de su brillante clasificación sprint del GP de Miami de Fórmula 1
Franco Colapinto se destacó al quedar octavo en la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1. Este viernes el piloto argentino volvió a demostrar que su lugar en la máxima categoría no es casualidad.
Tras meterse en la Q3 de la clasificación sprint y asegurar el 8° lugar de largada, recibió un espaldarazo que recorre el mundo: el de Flavio Briatore.
El histórico director del equipo Alpine, conocido por su ojo clínico para detectar talentos (fue el descubridor de Michael Schumacher y Fernando Alonso), no escatimó en elogios. A través de sus redes sociales, el italiano publicó una foto abrazando al pilarense en el hospitality del equipo con un mensaje directo: "¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así".
La actuación de Colapinto en Miami llega después de un mes de inactividad en el calendario (debido a las cancelaciones en Medio Oriente). Lejos de perder ritmo, el argentino de 22 años utilizó ese tiempo para trabajar codo a codo con los ingenieros en Enstone.
"Aprovechamos para conocer a fondo las condiciones del auto", explicó Franco tras la clasificación. Los resultados están a la vista: superó a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, y batió al Red Bull de Isack Hadjar, consolidándose como la gran esperanza de la escudería francesa para sumar puntos el sábado.
La carrera sprint, donde el argentino largará desde la cuarta fila (8° posición), comenzará este sábado 2 de mayo a las 13:00 (hora de Argentina).
Con el respaldo público de una figura de peso como Briatore, el futuro de Colapinto en la F1 parece estar más firme que nunca. Todo el país estará pendiente de un nuevo capítulo de Franco en las calles de Florida.