Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

Pulgar arriba de Briatore para Franco Colapinto luego de que el argentino sumara su primer punto con Alpine en el GP de China

Flavio Briatore elogió a los dos pilotos de Alpine luego de la gran performance en China donde Franco Colapinto consiguió su primer punto con la escudería francesa

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Flavio Briatore destacó a los dos pilotos de Alpine tras el Gran Premio de China donde Colapinto sumó su primer punto para la escudería.

Flavio Briatore destacó a los dos pilotos de Alpine tras el Gran Premio de China donde Colapinto sumó su primer punto para la escudería.

Flavio Briatore se mostró conforme luego de que los dos pilotos de Alpine sumaran puntos para la escudería en el Gran Premio de China. En el circuito de Shanghái, Franco Colapinto terminó décimo y tuvo una actuación sobresaliente en una pista que no había recorrido antes. Por su parte, Pierre Gasly terminó sexto y ambos redondearon un buen fin de semana para el elenco francés.

Franco Colapinto protagonizó maniobras defensivas extraordinarias e incluso logró sobreponerse a una colisión por parte de Esteban Ocon en la vuelta 33 del Gran Premio de China. Ante un esperanzador fin de semana, Flavio Briatore ponderó a sus pilotos luego de la carrera.

colapinto-briatore
Flavio Briatore elogi&oacute; a los dos pilotos de Alpine por el doble puntaje cosechado en el Gran Premio de China.

Flavio Briatore elogió a los dos pilotos de Alpine por el doble puntaje cosechado en el Gran Premio de China.

La aprobación de Flavio Briatore respecto de las actuaciones de Franco Colapinto y Gasly luego del Gran Premio de China

"Conseguir nueve puntos con Pierre y Franco es un resultado sólido", señaló el mandamás de Alpine luego del Gran Premio de China. "Nuestros dos pilotos hicieron un trabajo excelente, brindando una gran recompensa a todo el equipo de Enstone después de esta difícil serie de dos carreras con las que comenzó esta temporada", agregó Flavio Briatore.

Con el punto obtenido por Pierre Gasly en Australia, sumado al doble puntaje de Colapinto y el piloto francés en el circuito de Shanghái, Alpine cuenta con diez unidades en el campeonato de constructores y se encuentra en el puesto siete de once en la tabla de posiciones.

"Este es nuestro primer doble puesto, entre los diez primeros, del año y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos. También sabemos que esta temporada será una carrera de desarrollo, así que el trabajo no termina aquí. Seguiremos esforzándonos antes de Japón y las próximas carreras para continuar avanzando en la dirección correcta", culminó Briatore en su análisis del fin de semana.

colapinto
Colapinto sum&oacute; su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China.

Colapinto sumó su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China.

Franco Colapinto sin dudas tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1. Tuvo una buena largada donde avanzó varias posiciones desde la ubicación n°12 en la que salió. Además defendió bien su posición en diferentes ocasiones: primero ante los Racing Bull que lo acechaban por partida doble, luego ante Esteban Ocon (que en otro giro, el 33, terminó colisionándolo). Con un buen ritmo, el argentino se mantuvo siempre en carrera y logró cosechar su primer punto con Alpine.

El próximo desafío para Franco Colapinto será en el Gran Premio de Japón a disputarse el fin de semana del 26 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas