Pulgar arriba de Briatore para Franco Colapinto luego de que el argentino sumara su primer punto con Alpine en el GP de China

Con el punto obtenido por Pierre Gasly en Australia, sumado al doble puntaje de Colapinto y el piloto francés en el circuito de Shanghái, Alpine cuenta con diez unidades en el campeonato de constructores y se encuentra en el puesto siete de once en la tabla de posiciones.

"Este es nuestro primer doble puesto, entre los diez primeros, del año y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos. También sabemos que esta temporada será una carrera de desarrollo, así que el trabajo no termina aquí. Seguiremos esforzándonos antes de Japón y las próximas carreras para continuar avanzando en la dirección correcta", culminó Briatore en su análisis del fin de semana.

colapinto Colapinto sumó su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China.

Franco Colapinto sin dudas tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1. Tuvo una buena largada donde avanzó varias posiciones desde la ubicación n°12 en la que salió. Además defendió bien su posición en diferentes ocasiones: primero ante los Racing Bull que lo acechaban por partida doble, luego ante Esteban Ocon (que en otro giro, el 33, terminó colisionándolo). Con un buen ritmo, el argentino se mantuvo siempre en carrera y logró cosechar su primer punto con Alpine.

El próximo desafío para Franco Colapinto será en el Gran Premio de Japón a disputarse el fin de semana del 26 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka.