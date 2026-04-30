La principal preocupación de Franco Colapinto y toda la Fórmula 1 de cara al GP de Miami

Es importante recordar que ante la caída de rayos en un radio cercanos, el evento debe pararse de manera preventiva y los autos dirigirse a los boxes.

En caso de que las lluvias impidan el desarrollo de la carrera durante 3 horas, la FIA deberá suspenderla o bien reprogramarla para el día siguiente.

La Fórmula 1 en Miami con el segundo sprint de la temporada

Del 1 al 3 de mayo, la Fórmula 1 regresa al Autódromo Internacional de Miami con TV por Fox Sports y Disney Plus Premium.

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras más de un mes de receso con GP de Miami, escenario del segundo sprint de la temporada, la categoría llega al complejo del Hard Rock Stadium, un trazado de 19 curvas que combina características de circuito urbano con sectores de alta velocidad, demandando precisión y adaptación constante de pilotos y equipos.

colapinto 1 Colapinto quiere sumar puntos para Alpine.

En la categoría reina, Kimi Antonelli llega como líder del campeonato tras lograr su segunda victoria consecutiva en Japón, convirtiéndose en el más joven en alcanzar la cima de la tabla. El piloto de Mercedes suma 72 puntos y es seguido por su compañero George Russell (63), mientras que Charles Leclerc completa el top 3 con 49 unidades. Por su parte, Franco Colapinto continúa en la búsqueda de puntos y mayor consistencia con Alpine.

La Fórmula 2 también regresa a la acción este fin de semana, con un arranque prometedor para los representantes sudamericanos entre los que figura el argentino Nicolás Varrone quien mostró competitividad liderando vueltas en su debut.

Para ver por TV el GP de Miami de F1 y F2

Viernes 1 de mayo

Fórmula 2 – GP Miami – Práctica #1 10:20 // ESPN3 y Disney Plus

Fórmula 1 – GP Miami – Práctica #1 12:55 // Fox Sports y Disney Plus

Fórmula 2 – GP Miami – Clasificación 15:20 // ESPN3 y Disney Plus

Fórmula 1 – GP Miami – Clasificación Sprint 17:25 // Fox Sports y Disney Plus

Sábado 2 de mayo

Fórmula 2 – GP Miami – Carrera Sprint 10:50 // ESPN2 y Disney Plus

Fórmula 1 – GP Miami – Carrera Sprint 12:55 // Fox Sports y Disney Plus

Fórmula 1 – GP Miami – Clasificación 16:55 // Fox Sports y Disney Plus

Domingo 3 de mayo