La principal preocupación de Franco Colapinto y toda la Fórmula 1 de cara al GP de Miami

Las condiciones climáticas podrían alterar la planificación de Franco Colapinto y todos los participantes del GP de Miami de Fórmula 1 que se llevará a cabo este domingo 3 de mayo.
Las condiciones climáticas podrían alterar la planificación de Franco Colapinto y todos los participantes del GP de Miami de Fórmula 1.
Las condiciones climáticas podrían alterar la planificación de Franco Colapinto y todos los participantes del GP de Miami de Fórmula 1 que se llevará a cabo este domingo 3 de mayo.
El pronóstico oficial del tiempo estima un 85% de probabilidades de tormenta eléctrica en Miami el próximo domingo, a la hora de la carrera, las 17 hora argentina.
Es importante recordar que ante la caída de rayos en un radio cercanos, el evento debe pararse de manera preventiva y los autos dirigirse a los boxes.
En caso de que las lluvias impidan el desarrollo de la carrera durante 3 horas, la FIA deberá suspenderla o bien reprogramarla para el día siguiente.
Del 1 al 3 de mayo, la Fórmula 1 regresa al Autódromo Internacional de Miami con TV por Fox Sports y Disney Plus Premium.
La Fórmula 1 vuelve a la acción tras más de un mes de receso con GP de Miami, escenario del segundo sprint de la temporada, la categoría llega al complejo del Hard Rock Stadium, un trazado de 19 curvas que combina características de circuito urbano con sectores de alta velocidad, demandando precisión y adaptación constante de pilotos y equipos.
En la categoría reina, Kimi Antonelli llega como líder del campeonato tras lograr su segunda victoria consecutiva en Japón, convirtiéndose en el más joven en alcanzar la cima de la tabla. El piloto de Mercedes suma 72 puntos y es seguido por su compañero George Russell (63), mientras que Charles Leclerc completa el top 3 con 49 unidades. Por su parte, Franco Colapinto continúa en la búsqueda de puntos y mayor consistencia con Alpine.
La Fórmula 2 también regresa a la acción este fin de semana, con un arranque prometedor para los representantes sudamericanos entre los que figura el argentino Nicolás Varrone quien mostró competitividad liderando vueltas en su debut.
Viernes 1 de mayo
Sábado 2 de mayo
Domingo 3 de mayo