Cómo está Independiente Rivadavia en el ranking de Conmebol que clasifica al Mundial de Clubes 2029

En caso de ganarle este jueves a Deportivo La Guaira el conjunto dirigido por Alfredo Berti llegará a 12 puntos y subirá un par de puestos por encima de Rosario Central y Barcelona de Ecuador que tienen 10 unidades.

El ranking es liderado por Flamengo con 55 puntos, pero los cariocas ya están clasificados al Mundial de Clubes por ser campeones de la Copa Libertadores 2025. Lo siguen, completando el Top 5, Palmeiras (54), Liga de Quito (44), Estudiantes (36) y Racing (35).

El ranking de Conmebol que clasifica al Mundial de Clubes 2029

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Cómo se suma puntos para llegar al Mundial de Clubes 2029

Los campeones de la Copa Libertadores de 2026, 27 y 28 se unirán a Flamengo como representantes de Conmebol en el Mundial de Clubes 2029.

Fuera de estos 4 equipos, los dos mejores del ranking de Conmebol de noviembre de 2028 se clasificarán a la competencia organizada por la FIFA.

Para subir en el ranking de Conmebol se tienen en cuenta los partidos de fase de grupos de grupos de la Copa Libertadores: todos los clasificados suman 3 puntos, cada partido ganado suma otros 3 puntos, cada empate suma un punto y pasar de ronda da 3 puntos extra.