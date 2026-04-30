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Piensa Berti: el cambio clave para buscar ganarle a La Guaira y acercarse a octavos de Libertadores

Con una modificación, Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Berti realizaría una modificación ante Deportivo La Guaira. 

Berti realizaría una modificación ante Deportivo La Guaira. 

Con el pecho inflado tras vencer a Gimnasia de Mendoza y liderar su grupo en la Copa Libertadores 2026, el equipo de Alfredo Berti se prepara para seguir haciendo historia. Este jueves, desde las 19:00, Independiente Rivadavia recibe a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas para seguir sumando.

Pese al gran funcionamiento colectivo mostrado en el Bautista Gargantini, el entrenador del Azul tendría decidido no repetir el once y realizaría apenas una variante en el sector defensivo.

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Alfredo Berti quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

Alfredo Berti quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

El cambio que Berti prepara para recibir a Deportivo La Guaira

Berti entendió que el desgaste del equipo fue alto pese a la goleada contra el Lobo, y es por eso que realizaría el ingreso de Iván Villalba por el zaguero Leonard Costa.

Con esta variante, Berti buscaría tener un mayor control de los venezolanos, que vienen a Mendoza buscando sumar para no quedar relegado en el grupo.

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Iván Villalba sería titular en el Malvinas Argentinas.

Iván Villalba sería titular en el Malvinas Argentinas.

Independiente Rivadavia atraviesa un presente soñado tanto en el plano local como en el internacional. Si de la Copa Libertadores hablamos, el Azul suma seis puntos en sus dos primeras presentaciones incluyendo, nada más y nada menos, que una victoria dando vuelta el resultado en el mítico Maracaná.

Así las cosas, el once de Alfredo Berti para esta tarde estaría conformado por Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Matías Fernandez, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa.

Por su parte, Deportivo La Guaira saldría a la cancha con Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. El DT es Héctor Bidoglio.

Así están las posiciones en el grupo

  • 1. Independiente Rivadavia: 6 pts
  • 2. Deportivo La Guaira: 2 pts
  • 3. Fluminense: 1 pts
  • 4. Bolívar: 1 pts

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