Palestino - Gremio Carlos Vinícius, de Gremio, utilizó una camiseta similar a la que usó Martín Palermo en su noche fatídica.

La noche en que Martín Palermo perdió tres penales

El 4 de julio de 1999 quedará en la memoria de los argentinos, y en especial de los hinchas de Boca, ya que fue el día en que Martín Palermo erró tres penales jugando para la Selección argentina.

El rival de turno en una noche fatídica fue Colombia, en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América donde la Albiceleste cayó 3 a 0.

En esa oportunidad, el Loco estrelló su primer penal en el travesaño apenas comenzado el partido; en el segundo tiempo, envió su definición por encima del arco y, cuando la Selección argentina ya caía goleada, el arquero Miguel Calero le contuvo la tercera ejecución.

Embed Un día como hoy pero en 1999 MARTÍN PALERMO erró TRES PENALES contra Colombia en una Copa Américapic.twitter.com/dgl5fXAzg6 — Gol al 90 (@golal90fc) July 4, 2023

Nadie critica ni pone en tela de juicio la capacidad goleadora del Titán; no obstante, esa noche fue para el olvido. Y en la jornada por la Copa Sudamericana, casi 27 años después, fue Carlos Vinícius, delantero de Gremio, quien emuló al ídolo de Boca.

A lo Martín Palermo: el delantero que desperdició tres penales en la Copa Sudamericana

Palestino recibió a Grêmio por la tercera fecha de la Copa Sudamericana en un empate sin goles; no obstante, los brasileños tuvieron no una, sino tres chances de abrir el marcador.

A los 10 minutos de la primera etapa, el árbitro ecuatoriano Guillermo Enrique Guerrero Alcívar sancionó penal a favor de Grêmio y, desde los 12 pasos, se enfrentaron el arquero chileno Sebastián Pérez - quien se convirtió en héroe - y el delantero brasileño Carlos Vinícius - el villano de la jornada.

El guardameta de Palestino le atajó tres penales en cinco minutos al delantero, una situación increíble que sorprendió a todos los amantes del fútbol. Lo llamativo también fue que Vinícius tomó decisiones diferentes en cada ejecución, pero el arquero adivinó en todos los casos.

Carlos Vinícius Carlos Vinícius perdió tres penales como Martín Palermo.

La diferencia entre Martín Palermo y Carlos Vinícius es que el argentino desperdició tres penales en jugadas distintas, mientras que en el caso del brasileño se trató de una misma secuencia, ya que Sebastián Pérez se adelantó levemente en las dos primeras ejecuciones.

Embed Carlos Vinícius ERRÓ TRES PENALES CONSECUTIVOS hoy en Palestino-Grêmio en Copa Sudamericana.



INSÓLITO. pic.twitter.com/LqBpTu9CAu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026

De esta manera, hoy el arquero de Palestino puede decir tranquilamente que le atajó tres penales a Vinícius y, aunque no se trate de la estrella del Real Madrid, se llevó todos los aplausos.