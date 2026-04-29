Mariano Toedtli diagrama el once titular de Godoy Cruz para jugar ante el líder Deportivo Morón

El duelo ante el Gallito será clave para el objetivo del Expreso de acercarse a los primeros puestos ya que actualmente tiene 15 puntos y está a 5 del líder que es justamente su próximo rival.

Mariano Toedtri define los once de Godoy Cruz para jugar ante Deportivo Morón

El entrenador Mariano Toedtli, cuestionado por los hinchas, espera por la evolución del delantero Nahuel Ulariaga quien quedó descartado para el choque ante Colón, en Santa Fe, y es casi un hecho que no llegará para enfrentar al puntero.

Por otra parte el defensor Lucas Arce cumplirá en este partido las 3 fechas de suspensión correspondientes a su expulsión en la 9na fecha ante San Telmo.

Godoy Cruz Deportivo Morón Godoy Cruz ya jugó con Deportivo Morón por la Copa Argentina y lo eliminaron.

La probable formación de Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Los once titulares de Godoy Cruz para jugar con Deportivo Morón serían los siguientes: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozzo, Matías Ramírez y Martín Pino.

Godoy Cruz lleva tres partidos sin ganar

Godoy Cruz acumula 3 partidos sin ganar en el torneo de la Primera Nacional ya que tras ganarle a Acassuso 2 a 0 en el Gambarte en la fecha 8, perdió con San Telmo 2 a 0 de visitante y luego sumó dos empates seguidos sin goles ante San Miguel de local y Colón de visitante.

Tras jugar con Deportivo Morón Godoy Cruz volverá a ser local frente a Racing de Córdoba. Este encuentro se jugará el domingo 10 de mayo desde las 16.30.