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Godoy Cruz le ganó a Acassuso y está invicto en la Zona A de la Primera Nacional

Nahuel Ulariaga y Vicente Poggi, ambos en el complemento, marcaron para el 2-0 de Godoy Cruz ante Acassuso

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nahuel Ulariaga, de penal, convirtió para Godoy Cruz.

Nahuel Ulariaga, de penal, convirtió para Godoy Cruz.

Cristian Lozano / Diario UNO

En el marco de la octava fecha del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz le ganó 2-0 a Acassuso en el Feliciano Gambarte. De esta manera el Bodeguero trepó a lo más alto de la Zona A de manera transitoria.

Godoy Cruz
Godoy Cruz ganó en el Gambarte.

Godoy Cruz ganó en el Gambarte.

Nahuel Ulariaga, de penal, y Vicente Poggi fueron los encargados de convertir para la victoria del Expreso. De esta manera los de Mariano Toedtli abrocharon su segunda victoria al hilo.

Godoy Cruz
Godoy Cruz busca llegar a lo más alto de la tabla.

Godoy Cruz busca llegar a lo más alto de la tabla.

No se sacaron diferencias en el PT

Godoy Cruz dominó la pelota durante los primeros 15 minutos, sobre todo hasta tres cuartos de cancha, pero sin poder llevar peligro al arco de Mariano Monllor.

Por su parte Acassuso apostó a replegarse y salir de contra con pelotazos largos para Martin Schlotthauer, quien se ganó la amarilla tras un cruce con Mateo Mendoza.

Godoy Cruz Acassuso
Godoy Cruz recibe a Acassuso en el Gambarte.

Godoy Cruz recibe a Acassuso en el Gambarte.

Pasada la media hora, llegó la primera de riesgo para la visita. David de Stefano sacó un centro desde el sector derecho que fue despejado, de cabeza, por Brian Orosco.

La pelota, en la medialuna del área, cayó en los pies de Agustin Hermoso. El 10 la acomodó y abrió el botín de su pie derecho. El balón tenía destino de arco, pero antes impactó en el pecho del propio Orosco. Pese a que toda la visita reclamó penal, el árbitro dejó seguir.

Godoy Cruz Acassuso
Godoy Cruz domina, pero no logra abrir el marcador.

Godoy Cruz domina, pero no logra abrir el marcador.

La respuesta de Godoy Cruz fue inmediata. Lucas Arce llegó al fondo y envió un centro al segundo palo y en las alturas ganó Martín Pino. Su remate pasó apenas por encima del arco custodiado por Mariano Monllor.

A los 41' volvió a avisar el Bodeguero. Con pocos toques el equipo llegó de arco a arco y exigió, por primera vez, al arquero visitante. Roberto Ramírez tiró un pelotazo largo, Pino pivoteó, Vicente Poggi jugó rápido con Orosco y este la abrió para un Arce que venía en carrera.

Godoy Cruz Acassuso
Pozzo, uno de los más movedizos en el Expreso.

Pozzo, uno de los más movedizos en el Expreso.

El lateral por derecha remató y el arquero rival despejó al córner. Un minuto más tarde Monllor volvió a salvar a su equipo. Esta vez tras un zurdazo de Pozzo, quien tenía tres marcas encima a la hora de patear.

Orosco, con el tiempo cumplido, tuvo la última para Godoy Cruz. Desde el borde del área, buscando el segundo palo, buscó la comba pero su tiro se fue desviado. El Expreso fue de menor a mayor y terminó mereciendo la apertura del marcador.

Godoy Cruz Acassuso
Godoy Cruz busca su segundo triunfo al hilo.

Godoy Cruz busca su segundo triunfo al hilo.

Godoy Cruz pegó en el segundo tiempo

El reloj marcaba siete minutos cuando llegó la más clara del partido. Nuevamente Arce escaló por derecha y tiró un preciso centro al segundo palo. Por allí apareció Ulariaga, quien de zurda asistió a un Poggi que cabeceó casi sobre la línea. Increíblemente la pelota salió pegada al palo izquierdo.

Embed - Gol de Nahuel Ulariaga para el 1-0 de Godoy Cruz ante Acassuso

A los 16 minutos Arce remató y Alex Ruiz, lateral izquierdo de Acassuso, metió la mano para evitar el gol. Sin dudar, el juez principal sancionó la pena máxima. Cinco minutos más tarde, a los 21', Ulariaga canjeó su remate desde los 12 pasos por gol.

Cuando el reloj marcaba 38', Godoy Cruz lo liquidó. Ulariaga agarró la lanza tras un córner de la visita y llegó hasta el área rival. Cuando se encontraba mano a mano con Monllor, la tocó al medio para la llegada de Poggi, que solo tuvo que empujarla con el arco a su merced.

Datos del partido

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