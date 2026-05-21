Agustín Vila, junto a Independiente Rivadavia en Caracas: "Queremos seguir compitiendo internacionalmente"

- Dos fechas antes están clasificados y son uno de los mejores si no el mejor equipo argentino en esta Copa Libertadores.

- Sí, absolutamente, es muy importante para el club principalmente. Después a mí me gusta recalcar que también lo es para el fútbol mendocino. Nos sirve a nosotros para seguir comentando que Mendoza tiene grandes clubes, que Independiente Rivadavia es un grande del interior y que no venimos a conformarnos solamente con participar.

Para el club este partido no solamente es importante en cuanto a los puntos que saquemos para seguir haciendo historia, sino también tiene un rédito económico. Nosotros somos un club que estamos cuidando cada peso que da, cada paso que damos y cada peso que nos entra.

Embed - Agustin Vila junto a Independiente Rivadavia en Venezuela

- Se confirmó que van a Santa Cruz de la Sierra ante Bolívar. No van a La Paz.

- Confirmado. Vamos a Santa Cruz. Para nosotros es bueno, principalmente no jugar en la altura es un beneficio. Segundo, la logística para el plantel es mucho más amigable.

"Esta es nuestra primera participación, hay muchas cosas que son nuevas... y es medio adictivo. Ahora no queremos bajarnos de una Copa Libertadores, queremos seguir compitiendo internacionalmente. Está bueno, es divertido, nos sirve en lo económico, sirve para los jugadores... así que bueno, ahora queremos más dopamina." (Agustín Vila) "Esta es nuestra primera participación, hay muchas cosas que son nuevas... y es medio adictivo. Ahora no queremos bajarnos de una Copa Libertadores, queremos seguir compitiendo internacionalmente. Está bueno, es divertido, nos sirve en lo económico, sirve para los jugadores... así que bueno, ahora queremos más dopamina." (Agustín Vila)

Los rumores del pase de Villa y el partido por la Copa Argentina

- En las últimas horas dio vuelta otra vez el nombre de Villa a Boca. ¿Qué hay de cierto?

- Nada, absolutamente nada. No se ha contactado nadie de Boca. Yo particularmente con la gente de Boca no tengo diálogo, no tengo relación y me parecería absolutamente imprudente porque todavía el jugador está en competencia. Me parecería sacarlo de eje, ponerle otra preocupación a Sebastián.

- ¿Les quedó incómodo el partido de Copa Argentina del 2 de julio?

- Sí, creo que a todos los equipos argentinos nos ha quedado incómodo principalmente por la convocatoria de dos jugadores a sus selecciones