Cristiano Ronaldo convirtió un doblete y Al Nassr se coronó campeón

Cristiano Ronaldo, campeón con el Al Nassr

Era la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón de la Liga Saudí. La primera la malogró después con un error garrafal de Bento que acabó en gol en contra en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal. Esto obligó a postergar los festejos.

Los de Jorge Jesús lograron destrabar el partido ante Damac por medio de la pelota parada. A los 34 minutos Sadio Mané apareció en el borde del área chica para conectar un córner lanzado por Joao Félix.

Kingsley Coman comenzó a liquidar las acciones en el inicio del complemento, con un gran zurdazo que entró pegado al palo derecho. Cuatro minutos más tarde Morlaye Sylla convirtió de penal el descuento para la visita.

Fue aquí donde apareció la gran figura de Cristiano Ronaldo. El capitán del Al Nassr convirtió de tiro libre a los 62' para encaminar el triunfo de su equipo. A sus 41 años el luso enloqueció a los hinchas que dijeron presente en el Al Awwal Park.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2057544987403846083&partner=&hide_thread=false GOL DE CRISTIANO RONALDO Y AL NASSR ES CAMPEÓN DE LIGA EN ARABIA. pic.twitter.com/86UPPADf7p — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 21, 2026

Cerca del final, el Bicho le puso el broche de oro a la jornada. El delantero capturó una pelota en el borde del área chica y fusiló al arquero rival. Minutos más tarde fue reemplazado y ovacionado por todo el estadio, mientras mostraba orgulloso el escudo de la institución.