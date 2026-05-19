Cristiano Ronaldo y 26 más: Portugal dio una lista de 27 jugadores y uno será desafectado

Qué compañero de Cristiano Ronaldo puede quedarse sin Mundial

El 2 de junio la FIFA hará oficial la plantilla de cada uno de los 48 equipos, por lo que aun hay tiempo para que el entrenador Roberto Martínez pueda elegir a qué jugador recortar. Se trata de una decisión difícil teniendo en cuenta que cada uno de los 27 jugadores que están en la lista hicieron los méritos necesarios para ser parte del próximo Mundial.

No obstante, el análisis de los convocados por el DT de Portugal permite pronosticar quién es el jugador que será desafectado y todos los caminos apuntan a Ricardo Velho, cuarto arquero de la Selección que se desempeña como titular en el Gençlerbirlii de Turquía.

Por delante se encuentran Diogo Costa (del Oporto y habitual titular), José Sá (Wolverhampton Wanderers F. C., Inglaterra ) y Rui Silva (Sporting C. P., Portugal). De esta manera Velho quedaría fuera de la lista definitiva teniendo en cuenta que la FIFA contempla en su reglamento que de los 26 jugadores tres deben ser arqueros.

Portugal Cristiano Ronaldo está en la lista del Mundial para alegría de muchos.

La lista de convocados con Cristiano Ronaldo entre ellos

Arqueros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).