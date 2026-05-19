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Cristiano Ronaldo y 26 más: Portugal dio una lista de 27 jugadores y uno será desafectado

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, le entregó a la FIFA una lista con Cristiano Ronaldo y 26 jugadores más, por lo que uno quedará afuera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo jugará el Mundial con 41 años.

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial con 41 años.

Grandes expectativas se generaron alrededor de la lista de Portugal teniendo en cuenta que el Mundial 2026 será la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de alzar el trofeo más importante de todos. Su entrenador, Roberto Martínez, decidió colocar en la lista a 27 jugadores, por lo que en los próximos días deberá eliminar a uno, sorpendiendo a los hinchas.

No obstante, algo es seguro, Cristiano Ronaldo vestirá la número 7 y será parte de su sexto Mundial, marcando todo un hito en la historia del fútbol. Además, la figura del Al-Nassr logró convertir en todas las ediciones en las que participó.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo disputar&aacute; su sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial.

Qué compañero de Cristiano Ronaldo puede quedarse sin Mundial

El 2 de junio la FIFA hará oficial la plantilla de cada uno de los 48 equipos, por lo que aun hay tiempo para que el entrenador Roberto Martínez pueda elegir a qué jugador recortar. Se trata de una decisión difícil teniendo en cuenta que cada uno de los 27 jugadores que están en la lista hicieron los méritos necesarios para ser parte del próximo Mundial.

No obstante, el análisis de los convocados por el DT de Portugal permite pronosticar quién es el jugador que será desafectado y todos los caminos apuntan a Ricardo Velho, cuarto arquero de la Selección que se desempeña como titular en el Gençlerbirlii de Turquía.

Por delante se encuentran Diogo Costa (del Oporto y habitual titular), José Sá (Wolverhampton Wanderers F. C., Inglaterra ) y Rui Silva (Sporting C. P., Portugal). De esta manera Velho quedaría fuera de la lista definitiva teniendo en cuenta que la FIFA contempla en su reglamento que de los 26 jugadores tres deben ser arqueros.

Portugal
Cristiano Ronaldo est&aacute; en la lista del Mundial para alegr&iacute;a de muchos.

Cristiano Ronaldo está en la lista del Mundial para alegría de muchos.

La lista de convocados con Cristiano Ronaldo entre ellos

Arqueros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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