Mundial 2026: el insólito motivo por el que una joven promesa le dijo "no" a su selección

La promesa de Túnez que rechazó jugar el Mundial 2026

El director técnico del seleccionado de Túnez, el francés Sabri Lamouchi, no ocultó su profunda decepción y enojo ante la negativa del atacante, a quien consideraba una pieza valiosa para la lista definitiva del Mundial 2026.

"Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco respondió", reveló con sorpresa el líder de Túnez.

jugador, tunez El impulsor de la idea habría sido el padre del jugador.

Como no puede ser de otra forma, la actitud del joven jugador fue tomada por el entrenador y los hinchas africanos como "una falta de respeto" y, antes las críticas, el delantero se jusificó con una lesión en el quinto metatarsiano sufrida en agosto del año pasado.

El inexplicable motivo detrás del rechazo

Sin embargo, el trasfondo parece ser otro, y es casi igual de inentendible. Según diversas fuentes locales, la drástica determinación estuvo fuertemente impulsada por el padre de la joven promesa, quien le dijo que priorice su estado ante una inminente venta a algún club de la primera división alemana.

Siempre bajo el punto de vista del entorno del jugador, una mala actuación en el Mundial 2026 pondría en jaque la supuesta venta, frustrando un traspaso veraniego que puede ser jugoso para todas las partes.