Mundial 2026: Lionel Scaloni y Chiqui Tapia, juntos a 23 días para el inicio de la Copa del Mundo

Lionel Scaloni Lionel Scaloni tiene 11 días para confirmar la lista de 26 jugadores.

La cumbre Scaloni-Tapia a menos de un mes del Mundial 2026

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, a 23 días para el inicio del Mundial 2026, el cual se desarrollará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Chiqui Tapia en X, donde adjuntó una una foto con Lionel Scaloni.

La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días el oriundo de Pujato oficialice la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección argentina irá en busca de defender la corona obtenida en Qatar 2022. Una de las grandes curiosidades de la foto fue la pequeña estatua que tiene en su escritorio, en la que él mismo sostiene la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2056806310822154704&partner=&hide_thread=false ¡Que placer verte otra vez, Gringo querido!



Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado pic.twitter.com/w1fQPFBNC1 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 19, 2026

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

La lista definitiva de la Selección argentina

El reglamento contempla dos instancias: en la primera cada federación debía presentar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores. En la segunda la nómina se reduce a 26 futbolistas, entre los cuales deben haber de manera obligada tres arqueros.

El ente madre del fútbol a nivel mundial tiene como plazo máximo el 30 de mayo. Es decir, Lionel Scaloni y compañía tienen 11 días para afinar el lápiz y terminar de definir los nombres que irán en búsqueda de la cuarta estrella.

La prelista es la siguiente: