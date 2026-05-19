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Mundial 2026: Lionel Scaloni y Chiqui Tapia, juntos a 23 días para el inicio de la Copa del Mundo

A 23 días del Mundial 2026, Lionel Scaloni y Chiqui Tapia compartieron una reunión que quedó registrada a través de las redes sociales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Chiqui Tapia y Lionel Scaloni, juntos a poco más de tres semanas para el inicio del Mundial 2026.

Chiqui Tapia y Lionel Scaloni, juntos a poco más de tres semanas para el inicio del Mundial 2026.

Chiqui Tapia y Lionel Scaloni compartieron una reunión a 23 días del puntapié inicial del Mundial 2026. El director técnico de la Selección argentina y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se vieron las caras antes de la confirmación de la lista de los 26 futbolistas que jugarán la Copa del Mundo.

El cónclave quedó registrado en las redes sociales con una foto que el mandamás de AFA compartió a través de sus redes sociales. Allí dejó un mensaje contundente, que no tardó en volverse viral.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni tiene 11 d&iacute;as para confirmar la lista de 26 jugadores.

Lionel Scaloni tiene 11 días para confirmar la lista de 26 jugadores.

La cumbre Scaloni-Tapia a menos de un mes del Mundial 2026

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, a 23 días para el inicio del Mundial 2026, el cual se desarrollará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Chiqui Tapia en X, donde adjuntó una una foto con Lionel Scaloni.

La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días el oriundo de Pujato oficialice la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección argentina irá en busca de defender la corona obtenida en Qatar 2022. Una de las grandes curiosidades de la foto fue la pequeña estatua que tiene en su escritorio, en la que él mismo sostiene la Copa del Mundo.

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Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

La lista definitiva de la Selección argentina

El reglamento contempla dos instancias: en la primera cada federación debía presentar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores. En la segunda la nómina se reduce a 26 futbolistas, entre los cuales deben haber de manera obligada tres arqueros.

El ente madre del fútbol a nivel mundial tiene como plazo máximo el 30 de mayo. Es decir, Lionel Scaloni y compañía tienen 11 días para afinar el lápiz y terminar de definir los nombres que irán en búsqueda de la cuarta estrella.

La prelista es la siguiente:

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing
  6. SANTIAGO BELTRAN - River
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  8. GONZALO MONTIEL - River
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  15. NICOLÁS OTAMENDI - Benfica
  16. GERMÁN PEZZELLA - River
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca
  20. ZAID ROMERO - Getafe
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  22. MARCOS ACUÑA - River
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  24. GABRIEL ROJAS - Racing
  25. MÁXIMO PERRONE - Como
  26. LEANDRO PAREDES - Boca
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia
  28. ANÍBAL MORENO - River
  29. MILTON DELGADO - Boca
  30. ALAN VARELA - FC Porto
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
  41. NICOLÁS PAZ - Como
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  44. TOMÁS ARANDA - Boca
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  48. MATÍAS SOULÉ - Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - Benfica
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Inter
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma

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