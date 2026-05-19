Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni de presentar la lista definitiva para el Mundial 2026

La lista de Lionel Scaloni aun no está definida

Lionel Scaloni presentó una lista con 55 nombres y apellidos donde quedaron fuera 6 campeones del mundo: Franco Armani, Juan Foyth, Alejandro Gómez, Ángel Correa, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Además, entre los convocados hubo grandes sorpresas como Nicolás Capaldo (defensor del Hamburgo), el defensor central mendocino Zaid Romero (Getafe) y Mateo Pelegrino (delantero del Parma), entre otros.

Aunque hay una estructura de jugadores que ya tienen el pasaje para el Mundial 2026, hay otros que por rendimientos y lesiones están en la cuerda floja y será el entrenador quien decidirá si podrán ser parte de la experiencia máxima de los jugadores de fútbol.

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Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni de presentar la lista definitiva del Mundial 2026

El reglamento de la FIFA contempla dos instancias: en la primera cada federación debía presentar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores, con un mínimo de cuatro arqueros; en la segunda la lista se reduce a 26 futbolistas, entre los cuales deben haber de manera obligada tres arqueros.

Este protocolo no se da por una cuestión publicitaria ni de generar más expectativas, sino que en caso de lesión grave o enfermedad - y únicamente hasta las 24 horas previas del primer partido en el torneo - un jugador de la lista definitiva podrá ser reemplazado por uno de la lista provisional.

Por su lado, los arqueros pueden ser sustituidos en cualquier momento de la fase final si se llega a presentar una situación similar.

Es así que la FIFA expresa que el plazo máximo para presentar la lista oficial es el 30 de mayo; luego el organismo dará a conocer las convocatorias definitivas de las 48 selecciones el 2 de junio.