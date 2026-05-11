Las chances del mendocino Zaid Romero para el Mundial 2026: ¿contra qué defensores compite?

La lista de defensores de Scaloni con Zaid Romero

Scaloni eligió a 18 jugadores que se desempeñan como defensores, entre ellos, ocho que se consagraron como campeones del mundo en Qatar: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

La lista está compuesta por otros 10 defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Gabriel Rojas (Racing Club) y, claro, Zaid Romero (Getafe).

También hay que tener en cuenta que en la lista de 55 jugadores hay dos alternativas más en la parte defensiva ya que tanto el mediocampista Valentín Barco como el delantero Nicolás González pueden desempeñarse como defensores laterales.

Zaid Romero se desempeña como defensor central, aunque también puede jugar por la izquierda en una línea de tres, por lo que su lucha para ser parte de la lista definitiva puede segmentarse a esos puestos.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni colocó a Zaid Romero en la prelista de 55 jugadores.

Zaid Romero y 10 más

Es así que en cuanto a defensores centrales la lista se reduce a los siguientes nombres:

Cristian Romero: se recupera de un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha. Lisandro Martínez: se recuperó de una grave rotura de ligamentos cruzados sufrida en febrero de 2025. Nicolás Otamendi: siendo titular y capitán del Benfica jugará su último Mundial. Germán Pezzella: es suplente en River donde disputa pocos minutos; es probable que no quede entre los convocados. Lucas Martínez Quarta: el capitán de River tiene una relación de amor - odio con los hinchas Millonarios; fue parte de la Selección argentina campeona de la Copa América 2024. Marcos Senesi: después de debutar en San Lorenzo jugó en el Feyenoord y actualmente está en el Bournemouth; fue convocado para disputar la Finalissima contra Italia, pero no ingresó. Leonardo Balerdi: el defensor de 27 años se consolidó como titular en el Olympique de Marsella y desde la temporada 2024/25 es el capitán del equipo francés. Lautaro Di Lollo: fue el responsable fundamental para que Boca quedara eliminada en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Huracán ya que realizó dos penales infantiles que culminaron con dos goles a favor de la visita. Facundo Medina: se ubica en la saga central del Olympique de Marsella junto a Leonardo Balerdi; hizo inferiores en River. Nicolás Capaldo: con pasado en Boca Juniors, el defensor central se consolidó en el Hamburgo de Alemania.

Zaid Romero Zaid Romero sueña con ir al próximo Mundial.

Las chances del mendocino Zaid Romero para el Mundial 2026

El análisis de los defensores de la Selección argentina que son parte de la prelista se puede dividir en cuatro grupos:

Campeones del Mundo inamovibles. Casi descartados por rendimiento y actualidad. Tenidos en cuenta en el proceso de la Selección argentina. Alternativas viables con grandes rendimientos.

En cuanto a la primera categoría, Lionel Scaloni tiene a tres inamovibles en la saga central de la Selección argentina de cara al próximo Mundial: Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Solo pueden tambalear sus presencias en la cita máxima si tienen algún problema físico.

El rendimiento y la actualidad de Germán Pezzella y de Lautaro Di Lollo también serán fundamentales para que el DT del combinado nacional los elija, por lo que tienen casi un pie fuera de la convocatoria definitiva.

Luego hay una serie de nombres que han sido parte de los recientes llamados del entrenador, en menor o mayor medida, por lo que pican en punta: Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi y Leonardo Balerdi.

Sin embargo, también hay alternativas que a base de grandes rendimientos puede conseguir el boleto para el Mundial 2026: Facundo Medina, Nicolás Cataldo y el mendocino Zaid Romero.

Selección argentina - Defensores Centrales Zaid Romero podría ocupar el puesto de Germán Pezzella en el próximo Mundial.

Hay que tener en cuenta que Lionel Scaloni llevó a Qatar 2022 a cinco defensores centrales (Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Juan Floyth), aunque por el momento no se sabe a cuántos llevará para la cita máxima en Estados Unidos.