¿Santiago Beltrán al Mundial? La noticia que recibió el arquero de River tras otra noche consagratoria

Ahora se puede permitir soñar porque podría ir al Mundial 2026 ya que es parte de la lista preliminar compuesta por 55 jugadores y, entre ellos, cinco arqueros.

Santiago Beltrán - Selección argentina Santiago Beltrán y sus posibilidades de ir al próximo Mundial.

Santiago Beltrán: arquero titular por casualidades

El arquero que mide 1.90 se encontró casi por sorpresa con el arco de River porque Franco Armani sufrió un desgarro en la pretemporada y luego su talón derecho presentó molestias que conllevaron a una tendinitis. Es así que el experimentado arquero solo logró disputar 45 minutos en el 2026 recibiendo un gol en contra.

Además, Ezequiel Centurión se fracturó la muñeca en la histórica final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors y en febrero de 2026 sufrió una lesión muscular en el pectíneo izquierdo (parte superior/medial del muslo), por lo que no pudo estar disponible cuando Marcelo Gallardo era el técnico Millonario.

Fue así que Santiago Beltrán comenzó a atajar en la Primera de River y, más allá de la responsabilidad que esto significa, lo ha sabido llevar adelante con grandes actuaciones que hoy lo perfilan como titular y figura absoluta.

Santiago Beltrán Santiago Beltrán ha sido sparring de la Selección argentina.

¿Santiago Beltrán al Mundial?

Sus buenas actuaciones provocaron que comenzara a tener presencia en el radar de Lionel Scaloni quien desde hace tiempo que sigue de cerca al juvenil. El arquero tiene una relación con la Selección Mayor porque ha sido convocado como sparring, así que ya tiene experiencia enfrentando a jugadores temibles como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros.

De esta manera trascendió que Santiago Beltrán es parte de la prelista para el Mundial 2026 que consta de 55 futbolistas que buscarán sacar el boleto para la cita máxima.

En esa lista están, en orden de prioridad, Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses. Por el momento, los tres primeros son quienes viajarán a Estados Unidos para intentar conseguir el bicampeonato; no obstante, en la actualidad Beltrán se encuentra mejor que el arquero de Racing, por lo que está más cerca de los "inamovibles".

El sueño de Santiago Beltrán, con tan solo 21 años y con actuaciones consagratorias, puede sumar un peldaño más con un objetivo en la mira: el Mundial 2026.