Mundial 2026: Shakira presentó el adelanto de la nueva canción de la competencia

Shakira presentó un fragmento de la canción del Mundial 2026

La cantante entra al césped del Maracaná llevando un balón Trionda, oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie? fue sensación en 2006, en Alemania.

Shakira (3).jpg Shakira vuelve una vez más a la escena de los mundiales.

El fragmento permite escuchar el inicio de la canción, que arranca con el clásico “Oe, oe, oe”. El adelanto muestra un ritmo festivo, con una base caribeña y una letra en inglés orientada a la idea de un Mundial compartido por todos.

El cantante africano que acompaña a Shakira

El nombre de Burna Boy sonará mucho después de que se confirmara que colaborará con Shakira en la canción de la Copa del Mundo.

Burna Boy es el nombre artístico de Damini Ebunoluwa Ogulu, cantante, compositor y productor nacido en Port Harcourt, Nigeria, el 2 de julio de 1991. El artista comenzó a ganar fama internacional en 2012 con el sencillo “Like to Party”, incluido en su álbum debut L.I.F.E.

Con el paso de los años, Burna Boy se convirtió en uno de los máximos exponentes del afrobeats, un género que mezcla sonidos africanos con hip hop, dancehall, reggae y pop contemporáneo. El tema será lanzado el próximo 14 de mayo y marcará el regreso de Shakira al universo mundialista.