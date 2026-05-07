Para Sheyko Studer Independiente Rivadavia es "un equipo serio que juega todos los partidos igual"

lepra 1 Sheyko Studer y sus compañeros tras el empate con Fluminense y la clasificación a octavos de la Copa Libertadores. Foto: Cristian Lozano/UNO

-El enojo habla de la exigencia que les imprime Alfredo (Berti) y de lo que ustedes buscan como equipo ganar, sea cual sea el partido o la competencia.

-Sí, ni hablar porque también el partido se dio así. Creo que tuvimos situaciones para hacer el segundo, no se dieron. Igualmente jugamos contra un gran rival con grandes jugadores y ellos también tienen mérito.

-¿Cómo se sienten en lo físico que están teniendo mucho desgaste con protagonismo en todas las competencias y con el arranque ahora del mata mata en el Apertura?

-Bien. Creo que estamos muy bien. Se nos vienen finales y creo que estamos preparados para jugarlas.

Embed - Shey Studer tras el empate de la Lepra con Fluminense

-¿Cómo vieron ustedes el tramo final en el que obviamente que Fluminense se vino, tiene jugadores de jerarquía, como decís, ustedes se cerraron y hubo una mala suerte en el gol en contra?

-Sí, ni hablar, en estos partidos contra estos rivales, un errorcito se paga muy caro y creo que pasó.

-¿Sienten que quizás con el correr de las horas lo van a ir disfrutando un poco más, analizando lo que hicieron, si vuelven a ver el partido?.

-Sí, ahora es complicado por cómo se dio el partido, pero en frío lo vamos a disfrutar mucho más.

Sheyko Studer: "En ningún lado tenemos la chapa de candidatos"

-En el fútbol argentino se ganaron la chapa de candidatos. ¿Te animarías a poner en ese grupo también en la Copa Libertadores a la Lepra?

-No, creo que en ningún lado tenemos la chapa de candidatos, solamente tenemos la chapa de ser un equipo serio que juega todos los partidos igual, con una humildad y una responsabilidad enorme.

-Y el sábado, como les gusta decir a muchos, empieza el verdadero torneo. Digo, para el objetivo son cuatro partidos, tres en condición de local, un mini torneo, por así decirlo, que le puede dar otra estrella al club.

-Sí, sí. Somos conscientes de eso y vamos por eso.