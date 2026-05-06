Los hinchas de la Lepra, a pesar del Zonda, dijeron presente en el Malvinas para el partido con Fluminense

lepra hinchas 4 Los fanáticos de la Lepra quieren ir por todo en la Copa y el campeonato local.

A pesar del día laboral y del molesto Viento Zonda, los fanáticos de Independiente Rivadavia llegaron al Parque General San Martín para esperar el momento de ingresar al Malvinas Argentinas. Ataviados con los colores del equipo que lidera todas las tablas en este 2026, los fanáticos, entre amigos o en familias, le pusieron calor y color al encuentro.

Embed - Los hinchas de la Lepra quieren ganar en el Apertura y en la Copa

La Lepra compite en dos frentes

Independiente Rivadavia está además en las puertas de la definición del Torneo Apertura y el DT, Alfredo Jesús Berti, tendrá que planificar y dosificar esfuerzos ante una exigente agenda de partidos.

Embed - La Lepra y sus hinchas en otra noche de Copa

Luego de este cotejo la Lepra deberá afrontar como local los playoffs del Torneo Apertura y si el sábado se impone a Unión, debería medirse con Belgrano o Talleres el martes próximo. Pero esa es otra historia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia