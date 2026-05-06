Los hinchas de la Lepra, a pesar del Zonda, dijeron presente en el Malvinas para el partido con Fluminense

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Los fanáticos de la Lepra quieren ir por todo en la Copa y el campeonato local.
A pesar del día laboral y del molesto Viento Zonda, los fanáticos de Independiente Rivadavia llegaron al Parque General San Martín para esperar el momento de ingresar al Malvinas Argentinas. Ataviados con los colores del equipo que lidera todas las tablas en este 2026, los fanáticos, entre amigos o en familias, le pusieron calor y color al encuentro.
Embed - Los hinchas de la Lepra quieren ganar en el Apertura y en la Copa
La Lepra compite en dos frentes
Independiente Rivadavia está además en las puertas de la definición del Torneo Apertura y el DT, Alfredo Jesús Berti, tendrá que planificar y dosificar esfuerzos ante una exigente agenda de partidos.
Embed - La Lepra y sus hinchas en otra noche de Copa
Luego de este cotejo la Lepra deberá afrontar como local los playoffs del Torneo Apertura y si el sábado se impone a Unión, debería medirse con Belgrano o Talleres el martes próximo. Pero esa es otra historia.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
- Sábado 9 de mayo a las 21.30 vs. Unión de Santa Fe (de local) - Playoffs del Torneo Apertura
- Si gana jugaría el martes 12 los cuartos de final y el domingo 17 la semifinal.
- Jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira de Venezuela (V) - Copa Libertadores
- La final del Apertura es el 24 de mayo en Córdoba.
- Miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar de Bolivia (V) - Copa Libertadores.