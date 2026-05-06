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Los hinchas de la Lepra, a pesar del Zonda, dijeron presente en el Malvinas para el partido con Fluminense

Los hinchas de Independiente Rivadavia asistieron masivamente al estadio Malvinas Argentinas para el duelo ante un ex campeón de la Copa Libertadores de América

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Lepra ilusiona en los dos frentes.

La Lepra ilusiona en los dos frentes.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Los hinchas de Independiente Rivadavia una vez más dijeron presente en el estadio Malvinas Argentinas para ver el atractivo partido ante Fluminense por la Copa Libertadores de América. La expectativa es grande por el momento del Azul del Parque y por la jerarquía del rival al ya venció en el mismísimo estadio Maracaná.

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La previa de los hinchas de Independiente Rivadavia en otra noche de Copa Libertadores.

La previa de los hinchas de Independiente Rivadavia en otra noche de Copa Libertadores.

Los azules juegan de locales ante el conocido Flu, por la cuarta fecha del Grupo C del certamen continental, en el que Independiente tiene el puntaje ideal, ya que se adjudicó tres victorias en igual cantidad de partidos. Además de superar al rival de turno en Brasil por 2 a 1, el elenco de Alfredo Berti le ganó 1 a 0 a Bolívar de Bolivia y 4 a 1 a La Guaira de Venezuela, ambos en el Malvinas.

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Los fan&aacute;ticos de la Lepra quieren ir por todo en la Copa y el campeonato local.

Los fanáticos de la Lepra quieren ir por todo en la Copa y el campeonato local.

A pesar del día laboral y del molesto Viento Zonda, los fanáticos de Independiente Rivadavia llegaron al Parque General San Martín para esperar el momento de ingresar al Malvinas Argentinas. Ataviados con los colores del equipo que lidera todas las tablas en este 2026, los fanáticos, entre amigos o en familias, le pusieron calor y color al encuentro.

Embed - Los hinchas de la Lepra quieren ganar en el Apertura y en la Copa

La Lepra compite en dos frentes

Independiente Rivadavia está además en las puertas de la definición del Torneo Apertura y el DT, Alfredo Jesús Berti, tendrá que planificar y dosificar esfuerzos ante una exigente agenda de partidos.

Embed - La Lepra y sus hinchas en otra noche de Copa

Luego de este cotejo la Lepra deberá afrontar como local los playoffs del Torneo Apertura y si el sábado se impone a Unión, debería medirse con Belgrano o Talleres el martes próximo. Pero esa es otra historia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • Sábado 9 de mayo a las 21.30 vs. Unión de Santa Fe (de local) - Playoffs del Torneo Apertura
  • Si gana jugaría el martes 12 los cuartos de final y el domingo 17 la semifinal.
  • Jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira de Venezuela (V) - Copa Libertadores
  • La final del Apertura es el 24 de mayo en Córdoba.
  • Miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar de Bolivia (V) - Copa Libertadores.

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