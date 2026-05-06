Netflix recién estrena 6 capítulos de una serie subida de tono: arrasa en el top mundial y es picantísima

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Netflix: de qué trata la serie La ley de Lidia Poët

La ley de Lidia Poët es un drama de época inspirado en la historia real de la primera abogada de Italia. En ella, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía en la época victoriana mientras investiga homicidios.

En la segunda temporada, Lidia (Matilda De Angelis) seguirá firme en su lucha por la igualdad, pero su determinación se verá desafiada por la llegada de un nuevo fiscal, Enrico (Eduardo Scarpetta), que plantea cuestionamientos sobre su enfoque y objetivos.

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Mientras Enrico considera redirigir su carrera hacia un nuevo rumbo, la tensión entre ambos crece llevando a Lidia a confrontar no solo sus convicciones, sino también la complejidad de su relación con él.

En la tercera entrega, cuando una vieja amiga aparece y le implora ayuda, las relaciones y las creencias de Lidia se tambalean, mientras investiga una misteriosa muerte en un circo.

La sinopsis versa: "Abril de 1887. Entre Roma y Turín. Enrico está en el Parlamento. La ley de Lidia llega a la comisión. Pero un caso explosivo conmociona a la opinión pública. Grazia Fontana, la mejor amiga de Lidia, es acusada de asesinar a su marido. En el Tribunal de lo Penal, Fourneau es el fiscal. Ante él, Lidia. ¿Es asesinato... o legítima defensa? Es el juicio del siglo, y Lidia tendrá que elegir una vez más: ¿proteger su corazón o reescribir la ley?".

Netflix: tráiler de La ley de Lidia Poët, temporada 3

Embed - LA LEY DE LIDIA POET Temporada 3 Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Reparto de La ley de Lidia Poët

Matilda De Angelis como Lidia Poët

como Lidia Poët Eduardo Scarpetta como Jacopo Barberis

Pier Luigi Pasino como Enrico Poët

Gianmarco Saurino como Procuratore Fourneau

Sara Lazzaro como Teresa Barberis

Sinead Thornhill como Marianna Poët

Dario Aita como Andrea

Nicolo Pasetti como Louis

Valentina Cervi

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Dónde ver la serie La ley de Lidia Poët, según la zona geográfica