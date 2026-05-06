Llegó a Netflix la tercera entrega de una de las producciones más queridas por los suscriptores de la plataforma de series y películas. Se trata de la última temporada de La ley de Lidia Poët, un drama de época basado en hechos reales que ha dado loa vuelta al mundo.
Netflix recién estrena 6 capítulos de una serie subida de tono: arrasa en el top mundial y es picantísima
Matilda de Angelis es la protagonista de este drama de Netflix. Acaba de estrenar su tercera entrega y arrasa entre las series y pelíulas del género
La Ley de Lidia Poët es una serie creada por Guido Luculano y Davide Orsini que está inspirada en la historia realo de la mujer piohnera del feminismo y primera jurista de Italia. Su primera entrega está disponible en Netflix desde 2023 y llegó al Top 10 en 55 países.
Ahora, con el estreno de su tercera temporada, cargada de más drama y misterio, promete arrasar en Netflix a nivel mundial.
Netflix: de qué trata la serie La ley de Lidia Poët
La ley de Lidia Poët es un drama de época inspirado en la historia real de la primera abogada de Italia. En ella, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía en la época victoriana mientras investiga homicidios.
En la segunda temporada, Lidia (Matilda De Angelis) seguirá firme en su lucha por la igualdad, pero su determinación se verá desafiada por la llegada de un nuevo fiscal, Enrico (Eduardo Scarpetta), que plantea cuestionamientos sobre su enfoque y objetivos.
Mientras Enrico considera redirigir su carrera hacia un nuevo rumbo, la tensión entre ambos crece llevando a Lidia a confrontar no solo sus convicciones, sino también la complejidad de su relación con él.
En la tercera entrega, cuando una vieja amiga aparece y le implora ayuda, las relaciones y las creencias de Lidia se tambalean, mientras investiga una misteriosa muerte en un circo.
La sinopsis versa: "Abril de 1887. Entre Roma y Turín. Enrico está en el Parlamento. La ley de Lidia llega a la comisión. Pero un caso explosivo conmociona a la opinión pública. Grazia Fontana, la mejor amiga de Lidia, es acusada de asesinar a su marido. En el Tribunal de lo Penal, Fourneau es el fiscal. Ante él, Lidia. ¿Es asesinato... o legítima defensa? Es el juicio del siglo, y Lidia tendrá que elegir una vez más: ¿proteger su corazón o reescribir la ley?".
Netflix: tráiler de La ley de Lidia Poët, temporada 3
Reparto de La ley de Lidia Poët
- Matilda De Angelis como Lidia Poët
- Eduardo Scarpetta como Jacopo Barberis
- Pier Luigi Pasino como Enrico Poët
- Gianmarco Saurino como Procuratore Fourneau
- Sara Lazzaro como Teresa Barberis
- Sinead Thornhill como Marianna Poët
- Dario Aita como Andrea
- Nicolo Pasetti como Louis
- Valentina Cervi
Dónde ver la serie La ley de Lidia Poët, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Law According to Lidia Poët se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.