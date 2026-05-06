Álex Arce marca goles e hitos en la historia grande de Independiente Rivadavia

Álex Arce sigue rompiendo redes y marcando con goles verdaderos hitos en la historia de Independiente Rivadavia, ahora en la Copa Libertadores.
Álex Arce sigue rompiendo redes y marcando con goles verdaderos hitos en la historia de Independiente Rivadavia, ahora en la Copa Libertadores.
El delantero abrió la cuenta este miércoles ante Fluminense tras el gran centro de Luciano Gómez y prolongó su racha en el máximo torneo continental ya que venía de marcar tres tantos en la goleada 4 a 1 sobre La Guaira y anteriormente había anotado en el triunfazo por 2 a 1 sobre Fluminense, en el mismísimo Maracaná.
Además, el paraguayo hizo uno de los tantos en la histórica goleada por 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima en el Gargantini, suma 6 goles en los últimos 5 partidos y con su buen momento personal se anota porotos para ir al Mundial 2026 con la selección de su país.
Álex Arce marcó este miércoles su tanto número 40 con la camiseta de la Lepra en 63 encuentros que incluyen la Primera Nacional, la Copa Argentina, la Liga Profesional y la Copa Libertadores.
El paraguayo llegó a 5 goles en la Copa e igualó a su compatriota Carlos González, de Independiente del Valle, como máximo goleador del certamen.
Además, tiene 8 tantos en la temporada (jugó 14 partidos) y supera a Fabrizio Sartori (6) como el máximo goleador del conjunto azul en la temporada 2026.