Álex Arce marca goles e hitos en la historia grande de Independiente Rivadavia

Además, el paraguayo hizo uno de los tantos en la histórica goleada por 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima en el Gargantini, suma 6 goles en los últimos 5 partidos y con su buen momento personal se anota porotos para ir al Mundial 2026 con la selección de su país.

Álex Arce llegó a 40 goles en la Lepra y es el goleador de la Copa Libertadores

Álex Arce marcó este miércoles su tanto número 40 con la camiseta de la Lepra en 63 encuentros que incluyen la Primera Nacional, la Copa Argentina, la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

Embed ¡LA LEPRA QUIERE OCTAVOS! Apareció el goleador Arce para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en la cuarta fecha del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores.



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El paraguayo llegó a 5 goles en la Copa e igualó a su compatriota Carlos González, de Independiente del Valle, como máximo goleador del certamen.

Además, tiene 8 tantos en la temporada (jugó 14 partidos) y supera a Fabrizio Sartori (6) como el máximo goleador del conjunto azul en la temporada 2026.