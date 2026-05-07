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Semifinales de Europa League: tres argentinos buscan un lugar en la final continental

A partir de las 16 se disputarán las dos semifinales de la Europa League: Aston Villa - Nottingham Forest y Friburgo - Sporting Braga; dónde verlo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la final de la Europa League.

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la final de la Europa League.

El segundo torneo de equipos más importante del Viejo Continente va en busca de sus finalistas cuando en la tarde del jueves se enfrenten Aston Villa- Nottingham Forest y Friburgo - Sporting Braga en las semifinales de la Europa League, con series que están completamente abiertas ya que en el partido de ida las diferencias han sido mínimas.

El conjunto que tiene en sus filas a Dibu Martínez y a Emiliano Buendía deberá vencer a su rival ya que en el partido de ida cayeron 1 a 0; los Villanos intentarán coronar una gran temporada con un título internacional.

Dibu Martínez - Emi Buendía
Los argentinos van en b&uacute;squeda de la clasificaci&oacute;n a la final de la Europa League.

Los argentinos van en búsqueda de la clasificación a la final de la Europa League.

Semifinales de Europa League: el Aston Villa va por la gloria

El equipo de Birmingham buscará torcer la historia para conseguir dar vuelta el resultado obtenido en Nottingham donde cayeron por 1 a 0 gracias al penal ejecutado por Chris Wood que Dibu Martínez no logró contener.

La cita es a partir de las 16 en el Villa Park y podrá verse a través de las pantallas de Disney+ Premium y ESPN; en el verde césped habrá enfrentamiento entre argentinos ya que el Aston Villa cuenta en sus filas con el arquero campeón del mundo y con Emiliano Buendía (una de las figuras del equipo) mientras que Nottingham Forest presenta en su formación a Nicolás Domínguez, mediocampista que también vistió la camiseta de la Selección argentina.

En cuanto a la Premier League, Aston Villa se ubica en la quinta posición con 58 puntos, en zona de clasificación a la Champions League, con seis de ventaja sobre el Bournemouth y nueve puntos en juego. Por su parte, el Forest está 16º con 42 unidades, a seis de la zona de descenso.

Nicolás Domínguez
Nico Dom&iacute;nguez enfrentar&aacute; al Aston Villa para llevar al Forest a la final de la Europa League.

Nico Domínguez enfrentará al Aston Villa para llevar al Forest a la final de la Europa League.

Se define el otro finalista de la Europa League: Friburgo - Sporting Braga

El encuentro de ida se disputó en Portugal, en un duelo con varios condimentos que lo hicieron interesante: a los 16 minutos, ambos conjuntos ya habían marcado; en el tiempo agregado de la primera etapa, Braga desperdició un penal y, en el adicional del complemento, lograron convertir y quedarse con la victoria.

Las semifinales se disputarán en simultáneo, por lo tanto, también comenzará a las 16 en el Europa-Park Stadion, Alemania, con transmisión televisiva de Disney+ Premium y ESPN 2.

Friburgo está séptimo en la Bundesliga, quedando fuera de las clasificaciones a los torneos europeos, por lo que ganar la Europa League le permitirá disputar la Champions de la temporada 2026/27; por su lado, Sporting Braga está cuarto en la Primeira Liga y tiene su boleto asegurado para las instancias clasificatorias de la Europa League.

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