Semifinales de Europa League: tres argentinos buscan un lugar en la final continental

Semifinales de Europa League: el Aston Villa va por la gloria

El equipo de Birmingham buscará torcer la historia para conseguir dar vuelta el resultado obtenido en Nottingham donde cayeron por 1 a 0 gracias al penal ejecutado por Chris Wood que Dibu Martínez no logró contener.

La cita es a partir de las 16 en el Villa Park y podrá verse a través de las pantallas de Disney+ Premium y ESPN; en el verde césped habrá enfrentamiento entre argentinos ya que el Aston Villa cuenta en sus filas con el arquero campeón del mundo y con Emiliano Buendía (una de las figuras del equipo) mientras que Nottingham Forest presenta en su formación a Nicolás Domínguez, mediocampista que también vistió la camiseta de la Selección argentina.

En cuanto a la Premier League, Aston Villa se ubica en la quinta posición con 58 puntos, en zona de clasificación a la Champions League, con seis de ventaja sobre el Bournemouth y nueve puntos en juego. Por su parte, el Forest está 16º con 42 unidades, a seis de la zona de descenso.

Nicolás Domínguez Nico Domínguez enfrentará al Aston Villa para llevar al Forest a la final de la Europa League.

Se define el otro finalista de la Europa League: Friburgo - Sporting Braga

El encuentro de ida se disputó en Portugal, en un duelo con varios condimentos que lo hicieron interesante: a los 16 minutos, ambos conjuntos ya habían marcado; en el tiempo agregado de la primera etapa, Braga desperdició un penal y, en el adicional del complemento, lograron convertir y quedarse con la victoria.

Las semifinales se disputarán en simultáneo, por lo tanto, también comenzará a las 16 en el Europa-Park Stadion, Alemania, con transmisión televisiva de Disney+ Premium y ESPN 2.

Friburgo está séptimo en la Bundesliga, quedando fuera de las clasificaciones a los torneos europeos, por lo que ganar la Europa League le permitirá disputar la Champions de la temporada 2026/27; por su lado, Sporting Braga está cuarto en la Primeira Liga y tiene su boleto asegurado para las instancias clasificatorias de la Europa League.