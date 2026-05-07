Premios Konex: tres referentes de la UNCuyo entre los 100 mejores de las Humanidades Argentinas

El perfil de los premiados de la UNCuyo: trayectoria y compromiso

La distinción alcanza a tres áreas clave del pensamiento y la justicia, donde los profesionales de la UNCuyo han dejado una huella profunda.

En Derecho Constitucional e Internacional Público, María Gabriela Ábalos recibirá su Premio Konex por su labor docente y de investigación que la posiciona como una voz ineludible en el ámbito constitucional. Doctora en Ciencias Jurídicas y Jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada a lo Tributario, Ábalos recientemente fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Maria Gabriela Abalos María Gabriela Ábalos es distinguida en los Premios Konex 2026 por su aporte en Derecho Constitucional e Internacional Público. Foto: Gentileza UNCuyo

En Sociología, la Fundación Konex destacó a Fernanda Beigel. Investigadora Superior del CONICET y referente internacional en "Ciencia Abierta" para la UNESCO, Beigel ha liderado proyectos globales desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, sumando este Konex a una vitrina que ya cuenta con el Premio Houssay y la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación.

Fernanda Beigel Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo lidera proyectos en Sociología la mendocina Fernanda Beigel. Foto: Gentileza UNCuyo

En Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, los Premios Konex reconocen al doctor Alejandro Pérez Hualde. Exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y figura central del Derecho Administrativo en el país, mantiene una prolífica obra literaria y una destacada carrera docente de posgrado. Su distinción ratifica su vigencia como maestro de nuevas generaciones de juristas.

Alejandro Perez Hualde Alejandro Pérez Hualde es una figura central del Derecho Administrativo en el país y recibirá su Premio Konex 2026 en septiembre. Foto: Gentileza UNCuyo

Una edición histórica de los Premios Konex 2026

La entrega de los Diplomas al Mérito en septiembre será solo el primer paso. De los 100 distinguidos, el jurado elegirá luego a los Konex de Platino y finalmente al Konex de Brillante, el máximo galardón que otorga la fundación.

La edición 2026 de los Premios Konex es la número 47 de estos premios, abarca 21 disciplinas y marca un hito al incluir, de forma excepcional, la categoría Estudios de Género, reflejando la evolución de las ciencias humanas en la última década.

Premios Konex 2026 Humanidades Tres figuras mendocinas de la UNCuyo, entre los 100 distinguidos en Humanidades por los Premios Konex 2026. Foto: Gentileza Fundación Konex

También se otorgará el Konex de Honor, reservado a una figura principal fallecida durante la década, que en esta edición recaerá en Beatriz Sarlo.

"Sembrar el porvenir" es el propósito de la Fundación Konex desde 1980, y que el ejemplo de los mejores sirva de inspiración para la juventud argentina.