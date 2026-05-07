La excelencia académica de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vuelve a brillar en el escenario nacional. En una nueva edición de los prestigiosos Premios Konex, tres de sus figuras más prominentes fueron seleccionadas entre las 100 personalidades destacadas de las Humanidades Argentinas para el periodo 2016-2025.
Premios Konex: tres referentes de la UNCuyo entre los 100 mejores de las Humanidades Argentinas
Por su aporte científico en la última década, los Premios Konex 2026 distinguen a los mendocinos María Gabriela Ábalos, Fernanda Beigel y Alejandro Pérez Hualde
Se trata de los mendocinos María Gabriela Ábalos, Fernanda Beigel y Alejandro Pérez Hualde, quienes recibirán el Diploma al Mérito en una ceremonia oficial que se hará en septiembre.
Este reconocimiento los sitúa en el "quinteto ideal" de sus respectivas disciplinas, tras una exhaustiva selección realizada por un Gran Jurado de los Premios Konex presidido, casualmente, por otra referente de la casa de altos estudios de Mendoza: la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci quien ha recibido el Konex de Brillante en 2016 y doble Konex de Platino en 1996 y 1998.
El perfil de los premiados de la UNCuyo: trayectoria y compromiso
La distinción alcanza a tres áreas clave del pensamiento y la justicia, donde los profesionales de la UNCuyo han dejado una huella profunda.
En Derecho Constitucional e Internacional Público, María Gabriela Ábalos recibirá su Premio Konex por su labor docente y de investigación que la posiciona como una voz ineludible en el ámbito constitucional. Doctora en Ciencias Jurídicas y Jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada a lo Tributario, Ábalos recientemente fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
En Sociología, la Fundación Konex destacó a Fernanda Beigel. Investigadora Superior del CONICET y referente internacional en "Ciencia Abierta" para la UNESCO, Beigel ha liderado proyectos globales desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, sumando este Konex a una vitrina que ya cuenta con el Premio Houssay y la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación.
En Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, los Premios Konex reconocen al doctor Alejandro Pérez Hualde. Exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y figura central del Derecho Administrativo en el país, mantiene una prolífica obra literaria y una destacada carrera docente de posgrado. Su distinción ratifica su vigencia como maestro de nuevas generaciones de juristas.
Una edición histórica de los Premios Konex 2026
La entrega de los Diplomas al Mérito en septiembre será solo el primer paso. De los 100 distinguidos, el jurado elegirá luego a los Konex de Platino y finalmente al Konex de Brillante, el máximo galardón que otorga la fundación.
La edición 2026 de los Premios Konex es la número 47 de estos premios, abarca 21 disciplinas y marca un hito al incluir, de forma excepcional, la categoría Estudios de Género, reflejando la evolución de las ciencias humanas en la última década.
También se otorgará el Konex de Honor, reservado a una figura principal fallecida durante la década, que en esta edición recaerá en Beatriz Sarlo.
"Sembrar el porvenir" es el propósito de la Fundación Konex desde 1980, y que el ejemplo de los mejores sirva de inspiración para la juventud argentina.