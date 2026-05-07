A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Hace un año la escudería francesa reposaba su confianza en el argentino y anunciaba que iba a formar pareja en los paddock con Pierre Gasly desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. La decisión se tomó luego de analizar la situación de Jack Doohan, piloto australiano que no satisfizo las aspiraciones de Alpine.

Fue así que hace un año publicaron en sus redes oficiales una imagen de Colapinto envuelto en la bandera de la Argentina junto al mensaje "¡Vamos, Franco! Franco Colapinto dará el salto a piloto para las próximas cinco carreras".

Franco Colapinto - Aniversario en Alpine El posteo de Alpine sobre Franco Colapinto.

La temporada 2025 no fue la mejor para Alpine, quienes en plena competencia tomaron una decisión tajante: terminar el año de la mejor manera posible, pero sin invertir ni desarrollar el A525 para concentrar energías y recursos en el monoplaza que actualmente está compitiendo en la F1.

El saludo de Alpine para Franco Colapinto en el primer aniversario

Una elección que tuvo buenos resultados ya que la escudería francesa hace hincapié en que los puntos conseguidos durante esta parte del año ya son mejores que los del año pasado: "En alza. Tras cuatro rondas, ya hemos superado nuestra puntuación total de todo 2025", publicaron.

Alpine 2026 Pierre Gasly y Franco Colapinto mejoraron la marca lograda en 2025.

En medio de la alegría por los resultados alcanzados, se tomaron el momento para recordar el aniversario de un anuncio muy significativo para los hinchas argentinos: "Feliz primer año, en 2025, anunciamos que Franco se uniría a nosotros como piloto a tiempo completo".

Embed Happy one year, @FranColapinto #OnThisDay in 2025, we announced Franco would be joining us as a full-time driver pic.twitter.com/hazQpePBgj — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2026

Franco Colapinto está teniendo una temporada de ensueño donde su desempeño y el desarrollo del monoplaza le permite intentar pelear más adelante, teniendo en cuenta que durante la temporada 2025 miraba la Fórmula 1 desde atrás.