El enojo de Hamilton con Colapinto: tuvo un gesto polémico en el GP de Miami

El piloto Lewis Hamilton se enojó con Franco Colapinto. El británico, que corre para la escudería Ferrari, tuvo un polémico gesto con el argentino este domingo en medio del GP de Miami de Fórmula 1
El piloto británico Lewis Hamilton tuvo un polémico gesto con Franco Colapinto en medio del GP de Miami de Fórmula 1
El piloto Lewis Hamilton se enojó con Franco Colapinto. El británico, que corre para la escudería Ferrari, tuvo un polémico gesto con el argentino este domingo en medio del GP de Miami de Fórmula 1
Colapinto, que corre para la escudería Alpine, sacó a Hamilton de la pista, pero el siete veces campeón del mundo se volvió a reincorporar y adelantó al pilarense.
Allí el británico pareció levantarle un dedo a Colapinto. Mientras usuarios en varias plataformas coinciden en que Hamilton le mostró el dedo medio -conocido como "fuck you"-, otros aseguran que se trató del índice.
Según explicó Hamilton, el accidente le costó “medio segundo por vuelta”.
"Tuve mucha mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie. Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y luego, obviamente, con el daño… ya no hay nada que podamos hacer", dijo Hamilton.
“Después de ese toque estuve conduciendo sin ningún propósito. Bueno, intenté conseguir tantos puntos como pudiera a pesar de los daños. Veníamos teniendo un buen fin de semana y creí que íbamos a ser fuertes en esta carrera", le explicó Hamilton a la prensa.
Colapinto dijo al respecto: "Tenía a Lewis unos ocho o nueve segundos por delante, pero tenía ese problema en la parte trasera derecha por lo que pasó al comienzo con él. Probablemente me haya afectado un poco".
Sin embargo, Lewis y Franco mantienen una relación cercana y respetuosa que no se verá empañada por el altercado en la pista. Seguramente habrá algún acercamiento en estos días para limar asperezas, si es que las hay.