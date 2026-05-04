El enojo de Hamilton con Colapinto: tuvo un gesto polémico en el GP de Miami

El polémico gesto de Hamilton para Colapinto

Allí el británico pareció levantarle un dedo a Colapinto. Mientras usuarios en varias plataformas coinciden en que Hamilton le mostró el dedo medio -conocido como "fuck you"-, otros aseguran que se trató del índice.

Según explicó Hamilton, el accidente le costó “medio segundo por vuelta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GridBulteni/status/2051264851037593932&partner=&hide_thread=false Lewis Hamilton, temasla aracna zarar veren Franco Colapinto’yu geçerken orta parmak gösterdi. pic.twitter.com/PvPctJ121l — Grid Bülteni (@GridBulteni) May 4, 2026

"Tuve mucha mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie. Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y luego, obviamente, con el daño… ya no hay nada que podamos hacer", dijo Hamilton.

“Después de ese toque estuve conduciendo sin ningún propósito. Bueno, intenté conseguir tantos puntos como pudiera a pesar de los daños. Veníamos teniendo un buen fin de semana y creí que íbamos a ser fuertes en esta carrera", le explicó Hamilton a la prensa.

Colapinto dijo al respecto: "Tenía a Lewis unos ocho o nueve segundos por delante, pero tenía ese problema en la parte trasera derecha por lo que pasó al comienzo con él. Probablemente me haya afectado un poco".

Sin embargo, Lewis y Franco mantienen una relación cercana y respetuosa que no se verá empañada por el altercado en la pista. Seguramente habrá algún acercamiento en estos días para limar asperezas, si es que las hay.