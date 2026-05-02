Franco Colapinto terminó décimo en la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1

Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

Sin embargo, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).

Lando Norris lideró la carrera de principio a fin, mientras que el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una actuación para el olvido debido a que largó segundo, pero perdió dos posiciones en la largada y luego de la carrera recibió una penalización de cinco segundos, por lo que terminó sexto.

La sorpresa de la carrera fue Gasly, que largó décimo y tras una gran largada escaló al octavo lugar para mantener dicha posición para así sumar un punto.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Miami de Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine)

Nota en elaboración.