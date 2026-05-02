Lo llenó de elogios: Arbeloa habló sobre Mastantuono tras los rumores de su salida del Real Madrid

La falta de minutos del jugador despiertan rumores acerca de una posible salida a préstamo para sumar rodaje. Sin embargo, el entrenador del Merengue, Álvaro Arbeloa, elogió al talentoso futbolista.

Los elogios de Arbeloa para Mastantuono

"Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero sí que le ves tiene un talento y una grandísima madurez. No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico que tiene un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad", dijo el entrenador madridista, en la previa del duelo con Espanyol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050554368793944365&partner=&hide_thread=false "CUANDO JUEGA TIENE ESE DESEO POR DEMOSTRAR A LA AFICIÓN MADRIDISTA EL JUGADOR QUE HAN FICHADO. ME PARECE UN CHICO CON UN FUTURO EXTRAORDINARIO, DE LOS QUE MERECE LA PENA". Arbeloa fue consultado por el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid. pic.twitter.com/sw31DoPNCl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

"Tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado". añadió el DT del conjunto merengue, uno de los mejores clubes del fútbol europeo.

Los números de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Desde su llegada a España en agosto de 2025, Franco Mastantuono no pudo mantener una regularidad en el Real Madrid luego de su buen comienzo de carrera en River.

mastantuono madrid Mastantuono busca su lugar en el fútbol europeo.

Jugó 1265 minutos repartidos en 30 encuentros, en donde solamente pudo hacer 3 goles y repartir 1 asistencia. Sus últimos minutos jugados fueron el 21 de abril ante el Alavés donde ingresó a los 13 minutos del complemento.

El joven jugador necesita más rodaje para poder mejorar su juego en el Real.