A qué hora juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El elenco de la Ribera está segundo con 27 puntos y a solo una unidad del líder, que es Estudiantes de La Plata.

A Boca se le terminó un largo invicto

Boca buscará recuperarse luego de la derrota de este martes en la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, que terminó con su gran invicto de 14 partidos.

Úbeda pondría una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

concentrados-boca

Central Córdoba está decimotercero con solo 16 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs en este Torneo Apertura. En la última fecha, el equipo santiagueño empató sin goles ante Lanús.

Las probables formaciones de Central Córdoba y Boca:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Alfredo Terrera.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 16:15.

TV: TNT Sports Premium.