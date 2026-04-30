Dos leyendas de Boca se rindieron a los pies de Sebastián Villa y pidieron su regreso al equipo xeneize

Más contundente fue lo del colombiano Mauricio Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca, quien se refirió más concretamente a la posibilidad de que el actual capitán y figura de Independiente Rivadavia retorne a Boca: "Ya no solo es por su velocidad, que antes era determinante. Yo creo que ahora es un jugador más completo", sentenció

"He tenido muy buena relación con Sebastián (Villa) y sé que Román (Riquelme) lo admira y lo quiere muchísimo. Yo como papá tengo que tomar decisiones que a mis hijos no les gustan. No quiere decir que no los quiera. Si se sentarían a hablar, no lo sé. Yo no sería capaz de decirle 'eh Román o Chelito, siéntense con Villa'. No. Pero si estuviese en manos del Chicho Serna ya lo hubiera sentado. Me encantaría verlo con la camiseta de Boca", explicó Chicho Serna en referencia a la conflictiva salida de Villa del club de La Ribera.

Sebastian-Villa-Boca.jpg Villa dejó un buen recuerdo en Boca, pero su salida fue conflictiva.

Villa está en Independiente Rivadavia hace casi dos años, ha sido una de las figuras del fútbol argentino en el último tiempo y aunque tuvo algunas ofertas para irse en los últimos mercados de pases terminó acordando su continuidad con la dirigencia encabezada por Daniel Vila.

Sebastián Villa y su paso por Boca

El paso de Sebastián Villa por Boca Juniors entre 2018 y 2023 estuvo marcado por un fuerte contraste ya que fue titular indiscutido y ganó 5 títulos, pero su ciclo terminó con un conflicto por sus problemas judiciales.

Villa disputó 172 partidos, marcó 29 goles y ganó un total de 5 títulos con la camiseta xeneize, pero en medio de sus problemas judiciales Boca decidió no tenerlo más en cuenta y Villa se consideró despedido, iniciando un conflicto legal con el club por su libertad de acción.