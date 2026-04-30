Nahuel Barboza hizo su autocrítica tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima sufrió una dura derrota frente a Independiente Rivadavia, pero ya piensa en su próximo compromiso por el Torneo Apertura ante Defensa y Justicia que se jugará el próximo lunes desde las 17 en el estadio Víctor Legrotaglie.
Nahuel Barboza fue muy claro tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura. El Lobo ya piensa en Defensa y Justicia.
Gimnasia y Esgrima sufrió una dura derrota frente a Independiente Rivadavia, pero ya piensa en su próximo compromiso por el Torneo Apertura ante Defensa y Justicia que se jugará el próximo lunes desde las 17 en el estadio Víctor Legrotaglie.
El volante Nahuel Barboza expresó las sensaciones de la goleada sufrida en el clásico ante la Lepra y aseguró que el conjunto mensana dejará todo ante Defensa y Justicia para terminar bien el primer semestre de la temporada.
El mediocampista fue protagonista del ascenso del Lobo a Primera División, y con respecto a la caída frente a los azules, indicó: "Es una derrota que nos dolió mucho. Nos quedamos como aspecto positivo el inicio del partido donde habíamos arrancado bien, marcamos un gol apenas comenzó el encuentro y después no pudimos sostenerlo. En la autocrítica que hicimos, puertas adentro como corresponde, nos hemos hecho cargo del partido que hicimos y ahora frente a Defensa y Justicia buscaremos ganar para cerrar bien este torneo"
Luego, agregó: "Se desvirtuó un montón el partido después de la expulsión. Nos duele muchísimo, pero ahora hay que pensar en Defensa y Justicia y dejar todo en ese encuentro. Es muy importante para nosotros seguir sumando"
Nahuel Barboza le aportó mucho al Lobo en el mediocampo y sobre su nivel individual aseguró: "Estoy con muchas ganas de aportarle al equipo mi granito de arena como siempre lo hice".
Con respecto al lugar que ocupa Gimnasia y Esgrima en la tabla de posiciones, aseguró: "La verdad es que podríamos haber tenido más puntos de los que tenemos. Hubo partidos donde merecimos más y no pudimos ganar".
Con respecto al choque ante Defensa y Justicia del próximo lunes 4 de mayo desde las 17 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 9na fecha que fue reprogramada, admitió: "Estamos enfocados en este encuentro. Queremos ganar para cerrar de la mejor manera esta primera parte del año".