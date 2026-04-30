Nahuel Barboza hizo su autocrítica tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

El mediocampista fue protagonista del ascenso del Lobo a Primera División, y con respecto a la caída frente a los azules, indicó: "Es una derrota que nos dolió mucho. Nos quedamos como aspecto positivo el inicio del partido donde habíamos arrancado bien, marcamos un gol apenas comenzó el encuentro y después no pudimos sostenerlo. En la autocrítica que hicimos, puertas adentro como corresponde, nos hemos hecho cargo del partido que hicimos y ahora frente a Defensa y Justicia buscaremos ganar para cerrar bien este torneo"

Darío franco entrenamiento de Gimnasia.

Luego, agregó: "Se desvirtuó un montón el partido después de la expulsión. Nos duele muchísimo, pero ahora hay que pensar en Defensa y Justicia y dejar todo en ese encuentro. Es muy importante para nosotros seguir sumando"

Nahuel Barboza, su balance personal y lo que viene para el Lobo

Nahuel Barboza le aportó mucho al Lobo en el mediocampo y sobre su nivel individual aseguró: "Estoy con muchas ganas de aportarle al equipo mi granito de arena como siempre lo hice".

Con respecto al lugar que ocupa Gimnasia y Esgrima en la tabla de posiciones, aseguró: "La verdad es que podríamos haber tenido más puntos de los que tenemos. Hubo partidos donde merecimos más y no pudimos ganar".

Con respecto al choque ante Defensa y Justicia del próximo lunes 4 de mayo desde las 17 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 9na fecha que fue reprogramada, admitió: "Estamos enfocados en este encuentro. Queremos ganar para cerrar de la mejor manera esta primera parte del año".