Nahuel Barboza, uno de los protagonistas del ascenso de Gimnasia y Esgrima que nunca bajó los brazos

Nahuel Barboza se consolidó en Gimnasia y Esgrima con la llegada de Ariel Broggi

Nahuel Barboza tuvo buenos rendimientos, con la llegada del entrenador Ariel Broggi volvió a tener chances de jugar y la continuidad que estaba buscando. "Terminé el año jugando, pude tener continuidad, desde que llegué a este club, la luché mucho, pasé momentos duros pero nunca bajé los brazos y logramos el objetivo que nos propusimos, que fue el ascenso", dijo.

nahuel barboza 2 Nahuel Barboza y un momento inolvidable, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn y ascendió a Primera División.

El trabajo de pretemporada de Gimnasia y Esgrima

Con respecto a los trabajos de esta pretemporada -el plantel entrenará hasta el próximo 10 de diciembre y luego tendrá algunos días de descanso y volverá el próximo 2 de enero- afirmó: "Nos estamos entrenando en forma intensa, nos favoreció que terminamos el torneo antes que muchos equipos. El año que viene será duro con el campeonato que jugaremos en Primera División".

"Hay que sostener lo bueno que hicimos en el torneo de la Primera Nacional y prepararse de la mejor manera para el desafío que significara jugar en Primera División", cerró Nahuel Barboza, uno de los protagonistas que logró el ascenso con el Lobo.