Nahuel Barboza, uno de los protagonistas del ascenso de Gimnasia y Esgrima que nunca bajó los brazos

Nahuel Barboza, uno de los protagonistas de ascenso, seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima. Al volante le habían comunicado que no lo iban a tener en cuenta, pero finalmente continuará en el Lobo y está entrenando en el equipo que conduce Ariel Broggi. Es un jugador que desde que llegó al club la luchó mucho y tuvo su premio con el pasaporte a Primera División.
El mediocampista oriundo de Córdoba de 26 años, que llegó a Gimnasia y Esgrima en el 2023, habló con Ovación de su situación y de lo que viene.
Embed - Nahuel Barboza, volante de Gimnasia y Esgrima habló de lo que se viene en el Lobo
"Me había ido y regresé para retomar los entrenamientos. Está todo encaminado para quedarme en Gimnasia y Esgrima", reveló Nahuel Barboza en la entrevista que mantuvo con Ovación, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Nahuel Barboza se consolidó en Gimnasia y Esgrima con la llegada de Ariel Broggi
Nahuel Barboza tuvo buenos rendimientos, con la llegada del entrenador Ariel Broggi volvió a tener chances de jugar y la continuidad que estaba buscando. "Terminé el año jugando, pude tener continuidad, desde que llegué a este club, la luché mucho, pasé momentos duros pero nunca bajé los brazos y logramos el objetivo que nos propusimos, que fue el ascenso", dijo.
El trabajo de pretemporada de Gimnasia y Esgrima
Con respecto a los trabajos de esta pretemporada -el plantel entrenará hasta el próximo 10 de diciembre y luego tendrá algunos días de descanso y volverá el próximo 2 de enero- afirmó: "Nos estamos entrenando en forma intensa, nos favoreció que terminamos el torneo antes que muchos equipos. El año que viene será duro con el campeonato que jugaremos en Primera División".
"Hay que sostener lo bueno que hicimos en el torneo de la Primera Nacional y prepararse de la mejor manera para el desafío que significara jugar en Primera División", cerró Nahuel Barboza, uno de los protagonistas que logró el ascenso con el Lobo.