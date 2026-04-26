Lionel Messi y el Inter Miami no pueden salir de una racha sin victorias en la MLS

La jugada del empate tuvo participación argentina: Rodrigo De Paul, quien fue titular en el mediocampo, filtró el pase para Suárez en la acción previa al gol de Berterame. El exRacing volvió a ser una pieza importante, tanto para la salida como para la presión alta del Inter Miami.

Messi, por su parte, tuvo un partido discreto. En el primer tiempo contó con algunas situaciones: un remate desde afuera del área, un tiro de esquina que casi complica a Matt Turner y otra chance tras una combinación con De Paul y Suárez, pero el arquero visitante respondió bien y le negó el gol al capitán argentino.

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Además de Messi, De Paul y Berterame, también fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Gonzalo Luján, en una formación de fuerte presencia albiceleste dentro del equipo de Guillermo Hoyos. Mura jugó como carrilero derecho hasta los 75 minutos, mientras que Luján integró la línea defensiva y fue reemplazado.

Inter Miami no puede ganar en su nuevo estadio

Con este resultado, Inter Miami no pudo conseguir su primer triunfo en el Nu Stadium, donde acumula tres empates en la misma cantidad de presentaciones.

El equipo de Messi, que llegaba con la chance de sostener su buen momento bajo la conducción de Hoyos, dejó pasar una oportunidad importante en la Conferencia Este donde marcha segundo con 19 puntos en 10 partidos, detrás de Nashville SC (22) y delante de Chicago Fire (17) aunque estos dos equipos tienen un partido menos.