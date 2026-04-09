A Messi no le sale todo bien: el incómodo momento del 10 con un fotógrafo

El astro del Inter Miami Lionel Messi pasó un mal momento, ya que le rompió el lente de la cámara a un fotógrafo. El momento fue captado por la periodista mendocina Manuela Moretta.
Lionel Messi, el astro del Inter Miami, le rompió el lente de la cámara a un fotógrafo. El momento fue captado por una periodista mendocina
El astro del Inter Miami Lionel Messi pasó un mal momento, ya que le rompió el lente de la cámara a un fotógrafo. El momento fue captado por la periodista mendocina Manuela Moretta.
La cronista estaba grabando cuando el campeón del mundo en Qatar 2022 Messi ejecutaba los tiros libres y logró registrar el momento exacto en que la pelota le pegó al fotógrafo que estaba a su lado.
"Te la rompió Messi, queda para la historia que te la rompió Messi", le dijo Moretta al fotógrafo Álex Rubio para que no se sintiera tan mal luego del mal momento vivido.
El hecho ocurrió el sábado, en la entrada en calor previa al cotejo entre el Inter Miami y el Austin de Texas. Ese partido significó el estreno del nuevo estadio del equipo de la Florida, que cuenta con una capacidad para 26.700 espectadores.
El capitán de la Selección argentina realiza la habitual práctica de tiros libres en la previa a cada partido y tuvo la mala suerte de desviar un remate y que justo impactara sobre la cámara de Álex Rubio, un fotógrafo que se encontraba detrás del arco.
"El sábado estuve en Miami para sacar fotos en el partido Inter Miami CF vs Austin FC. Durante el calentamiento tuve un pequeño incidente. Mi cámara no sobrevivió", dijo Rubio en Instagram, donde compartió imágenes del momento vivido.
"Ser fotógrafo deportivo tiene sus riesgos. Una de las reglas no escritas es mantener siempre la cabeza girada. No lo hice y pagué el precio. El video muestra lo que pasó y fotos de las secuelas", tiró.
Messi no se dio cuenta del hecho, que se viralizó y captó la atenció de mucha gente.