A Messi no le sale todo bien: el incómodo momento del 10 con un fotógrafo

Cuándo ocurrió el hecho donde Messi le rompió el lente de la cámara a un fotógrafo

El hecho ocurrió el sábado, en la entrada en calor previa al cotejo entre el Inter Miami y el Austin de Texas. Ese partido significó el estreno del nuevo estadio del equipo de la Florida, que cuenta con una capacidad para 26.700 espectadores.

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El capitán de la Selección argentina realiza la habitual práctica de tiros libres en la previa a cada partido y tuvo la mala suerte de desviar un remate y que justo impactara sobre la cámara de Álex Rubio, un fotógrafo que se encontraba detrás del arco.

"El sábado estuve en Miami para sacar fotos en el partido Inter Miami CF vs Austin FC. Durante el calentamiento tuve un pequeño incidente. Mi cámara no sobrevivió", dijo Rubio en Instagram, donde compartió imágenes del momento vivido.

alex-rubio-fotografo Álex Rubio es el fotógrafo al que se le rompió el lente de la cámara.

"Ser fotógrafo deportivo tiene sus riesgos. Una de las reglas no escritas es mantener siempre la cabeza girada. No lo hice y pagué el precio. El video muestra lo que pasó y fotos de las secuelas", tiró.

Messi no se dio cuenta del hecho, que se viralizó y captó la atenció de mucha gente.