Cuándo volverá a los entrenamientos Gimnasia y Esgrima de cara al segundo semestre

Gimnasia y Esgrima arma el plantel para el segundo semestre

La dirigencia encabezada por Fernando Porretta y Joaquín Sastre están trabajando con el armado del plantel, donde habrá algunas bajas y llegarán refuerzos.

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta son Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera, Tomás Ortiz, Nicolás Linares y Tomás O'Connor. Además Enzo Gaggi se fue a préstamo a Mitre de Santiago del Estero

Con respecto a las incorporaciones la dirigencia del Lobo está trabajando en reforzar los puestos de la defensa y el mediocampo.

Cuándo será el debut de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima tendrá su estreno en la segunda parte del 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en día y hora a confirmar.

Darío Franco Gimnasia y Esgrima d os Darío Franco tendrá el desafío de seguir dirigiendo al Lobo en el Torneo Clausura.

En este certamen el Lobo jugará ante Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie en la última fecha.

Cómo esta el Lobo en la tabla anual y en los promedios

El Mensana se ubica en el puesto 22 de la tabla anual con 19 puntos y está en la posición 23 en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.

El fixture de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026