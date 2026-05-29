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Torneo Clausura

Cuándo volverá a los entrenamientos Gimnasia y Esgrima de cara al segundo semestre

Gimnasia y Esgrima volverá a entrenar el próximo jueves 4 de junio. El Lobo competirá oficialmente después del Mundial 2026 cuando arranque el Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima volverá al trabajo la semana que viene para encarar el segundo semestre del 2026.

Gimnasia y Esgrima volverá al trabajo la semana que viene para encarar el segundo semestre del 2026.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras su participación en el Torneo Apertura -en el último partido le ganó a Defensa y Justicia- y el receso que tuvieron los jugadores, volverá a trabajar el próximo jueves 4 de junio en el inicio de la pretemporada. El Lobo, el equipo dirigido por Darío Franco, volverá a jugar oficialmente tras el Mundial 2026 cuando comience el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El titular de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, est&aacute; con su hijo Luca.

El titular de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, está con su hijo Luca.

Gimnasia y Esgrima arma el plantel para el segundo semestre

La dirigencia encabezada por Fernando Porretta y Joaquín Sastre están trabajando con el armado del plantel, donde habrá algunas bajas y llegarán refuerzos.

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta son Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera, Tomás Ortiz, Nicolás Linares y Tomás O'Connor. Además Enzo Gaggi se fue a préstamo a Mitre de Santiago del Estero

Con respecto a las incorporaciones la dirigencia del Lobo está trabajando en reforzar los puestos de la defensa y el mediocampo.

Cuándo será el debut de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima tendrá su estreno en la segunda parte del 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en día y hora a confirmar.

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Dar&iacute;o Franco tendr&aacute; el desaf&iacute;o de seguir dirigiendo al Lobo en el Torneo Clausura.

Darío Franco tendrá el desafío de seguir dirigiendo al Lobo en el Torneo Clausura.

En este certamen el Lobo jugará ante Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie en la última fecha.

Cómo esta el Lobo en la tabla anual y en los promedios

El Mensana se ubica en el puesto 22 de la tabla anual con 19 puntos y está en la posición 23 en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.

El fixture de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026

  • 26/7 vs. Central Córdoba (Local)
  • 29/7 vs. San Lorenzo (V)
  • 2/8 vs. Unión (L)
  • 9/8 vs. Instituto (V)
  • 16/8 vs. Talleres (L)
  • 23/8 vs. Gimnasia La Plata (V)
  • 30/8 vs. Independiente (L)
  • 6/9 vs. Boca (L)
  • 13/9 vs. Defensa y Justicia (V)
  • 20/9 vs. Deportivo Riestra (L)
  • 4/10 vs. Estudiantes (V)
  • 11/10 vs. Newell's Old Boys (L)
  • 18/10 vs. Vélez (V)
  • 25/10 vs. Platense (L)
  • 1/11 vs. Lanús (V)
  • 8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

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