Jorge Reale y Battaglia quieren conducir a Boca: los palos para Riquelme y los elogios para Alfredo Berti

"El hincha Boca está triste, está preocupado porque en realidad nos pasó lo que veníamos viendo, que cuando quien lidera no tiene planificación, no tiene un proceso serio, no tiene un trabajo serio, no se rodea de buenos profesionales, bueno, lo que sucede es esto. Llevamos tres años sin ganar el campeonato, para nosotros es muy importante la Copa Libertadores y nos quedamos afuera en la primera ronda. Hacía muchísimos años que esto no nos pasaba. Así que bueno, los resultados siempre marcan cómo ha sido el trabajo hasta acá y claramente el trabajo ha sido muy malo", tiró Reale en el inicio de la nota.

jorge-reale-sebastian-battaglia Reale y Battaglia están trabajando juntos en un proyecto para liderar a Boca.

"Nosotros trabajamos en un proyecto de renovación, yo creo que para que Boca pueda dar un salto de calidad tiene que renovar la política, con nuevas y buenas ideas, tiene que renovar con una mirada de un proceso profesional, de un trabajo serio, de planificar a largos clasos. No se trata de nombres. Yo soy vicepresidente de la agrupación más antigua de Boca, la agrupación Arriba Boca, estamos hablando de qué es lo que queremos llevar adelante, cómo queremos trabajar, cómo queremos llevar adelante el proyecto deportivo y el proyecto institucional y después vamos a ver qué nombres quieren acompañarnos", añadió.

Luego Reale habló de la ampliación del estadio xeneize al decir: "Yo voy a mantener la idea de seguir trabajando hasta agotar todos los recursos para ampliar nuestra Bombonera, porque yo planteé un estadio nuevo a ocho cuadras y el socio me dijo que no. Yo recorro, hablo mucho con los socios de Boca, en este momento estoy por ir a una reunión en 9 de Julio a una reunión con socios de Boca",

Luego señaló: "Boca presentó su presupuesto para este año, que va de junio de este año a junio 2027 y allí no plantea nada de ampliación. Es decir que, una vez más, Riquelme le mintió al socio, una vez más le faltó respeto y esto claramente ya no se aguanta más".

"Le pedí a Sebastián Bataglia que me acompañe, para que sea quien lidere la imagen institucional, quien lidere el ADN bostero, el que fue el jugador más agradable en la historia, que sea el ejemplo de todos", afirmó.

"Cuando yo lo fui a buscar a Sebastián (Battaglia) fue con mucho tiempo para que trabajáramos, fue porque yo había tenido una muy linda charla con (Javier Zanetti), quien hizo un trabajo muy interesante en el Inter, el presidente del Inter le dijo al Pupi: 'Vení, preparate, formate, que si vos lo haces te vas a quedar muchos años trabajando en el club'. Von Sebastián vamos a ir al Mundial para reunirnos con gente y que nos muestren cómo están trabajando".

Sebastián Battaglia - Boca Battaglia no tiene una buena relación con Riquelme.

Sebastián Battaglia opinó de la eliminación de Boca

"La verdad que nos sentimos tristes por lo que estamos viviendo, pero hay que pensar en el futuro. También es toda consecuencia de un montón de cosas. Hace un tiempo que Boca viene teniendo eliminaciones fuertes, difíciles, y bueno, es lo que toca vivir hoy. Pero soy convencido de que si todo viene en línea desde una organización institucional, las cosas pueden salir de la mejor manera. Después obviamente es fútbol, la pelota pega en el el palo y sale, o pega en el palo y entra y nos abrazamos todos. Pero soy convencido de que las cosas se pueden hacer mejor", admitió Battaglia, ídolo de Boca.

"Le pasó también a varios equipos argentinos que se han quedado afuera de competencias internacionales, como San Lorenzo y Racing han tenido malos resultados en este año y han quedado afuera también. Lamentablemente hoy también el fútbol argentino pasa por un momento donde todo se ha equiparado y donde equipos que por ahí no te imaginabas que iban a tener la posibilidad de pelear, pelean y salen campeones. Y tenés el ejemplo también de los que están hoy en la Copa Libertadores", añadió.

Luego el ex volante de Boca habló de su relación con Riquelme cuando fue DT de esa institución al decir: "A mí se me hizo muy difícil, pero bueno, la realidad es que, como hablamos siempre con Jorge (Reale), queremos mirar para adelante, queremos a partir de ahora, pensar en el futuro, pensar en las cosas que podemos hacer para ver a un Boca mejor".

Luego aclaró que no estaría en la dirigencia xeneize si le toca llegar al club: "No iré como dirigente, sí acompañándolo a Jorge (Reale) en todo lo que necesite, la comisión directiva, pero teniendo una dirección de gestión deportiva, teniendo abajo también un director deportivo y de ahí en más lo que sigue, un cuerpo técnico, coordinadores inferiores".

"Qué buen trabajo está haciendo Berti, la verdad que lo veo, lo sigo y es un excelente trabajo, pero nosotros primero debemos definir nuestro director deportivo junto con Sebastián y sobre todo debemoss tener en cuenta a qué vamos a jugar", dijo Reale al ser consultado por la actualidad de Independiente Rivadavia. "Qué buen trabajo está haciendo Berti, la verdad que lo veo, lo sigo y es un excelente trabajo, pero nosotros primero debemos definir nuestro director deportivo junto con Sebastián y sobre todo debemoss tener en cuenta a qué vamos a jugar", dijo Reale al ser consultado por la actualidad de Independiente Rivadavia.

La nota completa de Jorge Reale y Sebastián Battaglia en Radio Nihuil: