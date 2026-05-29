Úbeda, con un pie afuera de Boca: qué dijo el entrenador tras la eliminación del Xeneize en la Libertadores

Qué dijo Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca en Copa Libertadores

Luego de retirarse silbado de la cancha, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa pero no dejó pistas sobre su continuidad."No creo que sea el momento para hablar de mi continuidad en Boca, debemos reunirnos y ver todo lo que pasó para luego tomar una decisión", dijo primeramente el DT.

"Estoy con una amargura muy grande por el resultado. Llegaron una vez y la concretaron y nosotros no pudimos marcar cuando tuvimos chances. Hubo sequía en el primer tiempo y no logramos marcar tampoco en el segundo", señaló en cuanto al partido. "Defraudamos a la gente, por no poder lograr el resultado positivo que necesitábamos. El público apoyó como siempre y fallamos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2060197831168643216&partner=&hide_thread=false "TENEMOS QUE REUNIRNOS, HABLAR Y TOMAR UNA DECISIÓN"



Ubeda sobre su futuro en Boca pic.twitter.com/TeTm8mzXsg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Al ser nuevamente consultado por su permanencia en el rol de entrenador, Úbeda remarcó: "Siempre dependemos de los resultados, no depende de mí seguir o no". La decisión de que no continúe en Boca sería un hecho puertas adentro y la dirigencia le buscaría reemplazante para el segundo semestre.

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