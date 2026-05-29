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Úbeda, con un pie afuera de Boca: qué dijo el entrenador tras la eliminación del Xeneize en la Libertadores

Claudio Úbeda se fue silbado de la Bombonera y, ante Universidad Católica, habría sido su último partido al frente del plantel de Boca

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Claudio Úbeda se fue silbado de la Bombonera luego de la eliminación de Boca en la Libertadores.

Claudio Úbeda se fue silbado de la Bombonera luego de la eliminación de Boca en la Libertadores.

Boca volvió a sufrir un cachetazo en Copa Libertadores. El Xeneize cayó ante Universidad Católica y quedó eliminado del certamen continental por quinta vez consecutiva en La Bombonera. La desazón de los hinchas fue absoluta y la silbatina se hizo sentir en el Alberto J. Armando.

Claudio Úbeda fue repudiado tras el partido y, ante Católica, habría cumplido su último compromiso al frente del plantel. El entrenador de Boca no logró ninguno de los objetivos a los que aspiraba el club (coronar en el torneo local o procurar ganar la séptima Libertadores) por lo que la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, habría decidido no renovarle el contrato que vence a finales de junio.

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Qué dijo Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca en Copa Libertadores

Luego de retirarse silbado de la cancha, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa pero no dejó pistas sobre su continuidad."No creo que sea el momento para hablar de mi continuidad en Boca, debemos reunirnos y ver todo lo que pasó para luego tomar una decisión", dijo primeramente el DT.

"Estoy con una amargura muy grande por el resultado. Llegaron una vez y la concretaron y nosotros no pudimos marcar cuando tuvimos chances. Hubo sequía en el primer tiempo y no logramos marcar tampoco en el segundo", señaló en cuanto al partido. "Defraudamos a la gente, por no poder lograr el resultado positivo que necesitábamos. El público apoyó como siempre y fallamos".

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Al ser nuevamente consultado por su permanencia en el rol de entrenador, Úbeda remarcó: "Siempre dependemos de los resultados, no depende de mí seguir o no". La decisión de que no continúe en Boca sería un hecho puertas adentro y la dirigencia le buscaría reemplazante para el segundo semestre.

Todos los entrenadores de Boca en la era Riquelme

  1. Miguel Ángel Russo (2020 - 2021)
  2. Sebastián Battaglia (2021 - 2022)
  3. Hugo Ibarra (2022 - 2023)
  4. Jorge Almirón (2023)
  5. Diego Martínez (2024)
  6. Fernando Gago (2024 - 2025)
  7. Miguel Ángel Russo (2025)/ Claudio Úbeda
  8. Claudio Úbeda (2026)

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