La reacción del Flaco López cuando se enteró en cancha que había sido convocado por Scaloni para el Mundial

El periodista que lo entrevistó en cancha comenzó a felicitarlo por la convocatoria y por tener la oportunidad de jugar con Lionel Messi, cuando López lo interrumpió para decirle: "Todavía no salió la lista oficial". En ese momento, la sorpresa fue total del centrodelantero cuando su entrevistador le confirmó que la nómina acababa de salir y que él era parte de ella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2060160588190249274&partner=&hide_thread=false Falco López, jogador do Palmeiras, sendo avisado pelo repórter Carlos Cereto que foi convocado pela Seleção Argentina para disputar a Copa do Mundo.



Flaco: "Ainda não saiu a lista oficial"



Cereto: "Saiu"



Flaco: "Não vi ainda. Obrigado, estou sabendo agora. Muito feliz pelo… pic.twitter.com/LEEUXqVbrg — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 29, 2026

"Muchas gracias, me estoy enterando ahora", dijo el Flaco López con cierta emoción y sorpresa. "Estoy muy feliz por el trabajo que he venido haciendo. Creo que Palmeiras ha sido una pieza fundamental. Estoy feliz, cumpliendo un sueño de disputar un Mundial con mi país".

José Manuel López disputará un Mundial con la Selección argentina por primera vez en su carrera. Su presencia es una de las sorpresas de la lista brindada por Lionel Scaloni ya que -en su momento- tuvo que competir con Joaquín Panichelli (antes de su lesión ligamentaria) o con la posibilidad de que se sumaran futbolistas en otros puestos a reforzar y no en el ataque (ya que los dos centrodelanteros fijos son Lautaro Martínez y Julián Álvarez).