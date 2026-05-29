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La reacción del Flaco López cuando se enteró en cancha que había sido convocado por Scaloni para el Mundial

José Manuel López se enteró en medio de una entrevista que había sido convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
José Manuel López recibió en cancha la noticia de que había sido convocado para la Copa del Mundo 2026.

José Manuel López recibió en cancha la noticia de que había sido convocado para la Copa del Mundo 2026.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 y una de las sorpresas de la lista fue José Manuel López, el jugador del Palmeiras, quien se metió en la nómina como tercer delantero junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Mientras el Flaco López disputaba un partido por Copa Libertadores, Lionel Scaloni daba la lista de jugadores convocados a la Selección argentina rumbo al Mundial. Tras la victoria del Palmeiras por 4 a 1 ante Junior en Brasil, José Manuel se enteró en vivo que era parte de los citados a la próxima Copa del Mundo.

La reacción del Flaco López cuando se enteró en cancha que había sido convocado por Scaloni para el Mundial

Luego del triunfo de Palmeiras, en el que el delantero brindó tres asistencias, José Manuel López se enteró en una entrevista que había sido citado por Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo.

El periodista que lo entrevistó en cancha comenzó a felicitarlo por la convocatoria y por tener la oportunidad de jugar con Lionel Messi, cuando López lo interrumpió para decirle: "Todavía no salió la lista oficial". En ese momento, la sorpresa fue total del centrodelantero cuando su entrevistador le confirmó que la nómina acababa de salir y que él era parte de ella.

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"Muchas gracias, me estoy enterando ahora", dijo el Flaco López con cierta emoción y sorpresa. "Estoy muy feliz por el trabajo que he venido haciendo. Creo que Palmeiras ha sido una pieza fundamental. Estoy feliz, cumpliendo un sueño de disputar un Mundial con mi país".

José Manuel López disputará un Mundial con la Selección argentina por primera vez en su carrera. Su presencia es una de las sorpresas de la lista brindada por Lionel Scaloni ya que -en su momento- tuvo que competir con Joaquín Panichelli (antes de su lesión ligamentaria) o con la posibilidad de que se sumaran futbolistas en otros puestos a reforzar y no en el ataque (ya que los dos centrodelanteros fijos son Lautaro Martínez y Julián Álvarez).

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