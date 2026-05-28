Boca se juega el semestre frente a Universidad Católica: probables formaciones, hora y dónde verlo por TV

Boca se juega el semestre frente a Universidad Católica

A partir de las 21.30 Boca enfrentara a la Universidad Católica con un panorama complicado ya que se trata de un partido donde está en juego mucho más que tres puntos. Si gana, clasificará a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pero si empata o pierde los presididos por Juan Román Riquelme habrán anotado en su lista un nuevo fracaso deportivo.

Es verdad que en caso que no se den las cosas como desean la Copa Sudamericana los recibirá con los brazos abiertos en los 16avos de final, pero el gran objetivo de Boca es volver a ganar la Libertadores, algo que no sucede desde el 2007, hace 19 años.

Los dirigidos por Claudio Úbeda vienen de capa caída con tres partidos consecutivos sin ganar y en su última presentación no lograron vencer al Cruzeiro aunque contaron con un jugador de más en gran parte del partido. Para colmo, perdió a dos de sus grandes figuras: Santiago Ascacíbar debe cumplir una fecha más de suspensión y Miguel Merentiel está lesionado.

En caso de empatar y Cruzeiro perder, el equipo argentino y el brasileño igualaran con 8 puntos, pero el Sistema Olímpico de desempate indica que el Xeneize está en desventaja. Esto se da porque en el Estádio Governador Magalhães Pinto Cruzeiro se impuso por 1 a 0 y en La Bombonera empataron 1 a 1.

Boca - Universidad Católica: probables formaciones, hora y dónde verlo por TV

Los dirigidos por Claudio Úbeda formarían con: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

El conjunto chileno, comandado por Daniel Garnero, lo haría con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.