Los goles de Independiente Rivadavia se gritaron hasta en el Maracaná: los motivos

Independiente Rivadavia contra toda especulación
Antes del partido así estaba el panorama para Fluminense:
- Si Independiente Rivadavia sumaba puntos y Fluminense ganaba, clasificaban ambos.
- Si Fluminense caía, quedaba eliminado.
- Si Independiente Rivadavia perdía y Fluminense ganaba, clasificaba la Lepra y Bolívar.
La tercera situación se daba porque Fluminense no tuvo buenos resultados frente al conjunto boliviano ya que en el Estadio Ramón Aguilera Costas cayeron por 2 a 0 y en Brasil ganaron por 2 a 1; por lo tanto, en caso de igualar en puntos Bolívar se quedaba con la clasificación.
Celebración Independiente Rivadavia
Sobre el final Independiente Rivadavia se quedó con la victoria.
Los goles de Independiente Rivadavia se gritaron hasta en el Maracaná
Fluminense venció en el Maracaná a Deportivo La Guaira por 3 a 1, pero la fiesta estaba incompleta. Es que en Bolivia había un empate que los tenía con el corazón en la boca: Bolívar e Independiente Rivadavia estaban 1 a 1 sobre el final del partido y un gol de los locales sentenciaba la eliminación del conjunto brasileño.
Pero la Lepra demostró que la gloria no se negocia y apareció Sebastián Villa para colocar el 2 a 1 a los 92 minutos. Su gol se gritó tanto en Argentina como en el Maracaná y en cada rincón del mundo donde hay un alma Azul.
En ese momento Bolívar debía convertir dos goles para dar vuelta la historia; sin embargo, Independiente Rivadavia asentó el golpe de nocaut cuando Diego Crego anotó el tercero que sentenció la clasificación del Fluminense.
De esta manera Independiente Rivadavia quedó primero con 16 puntos, Fluminense segundo con 8, Bolívar tercero con 5 y jugará la Copa Sudamericana mientras que Deportivo La Guaira quedó eliminado con 3 puntos.
Fluminense
Independiente Rivadavia ya ganó en Bolivia desatando los festejos en Brasil.
La Lepra dejó las especulaciones de lado, terminó como el segundo mejor de la competencia y como el mejor conjunto argentino. Ahora deberá esperar para conocer a quién enfrentará en los octavos de final, con dos certezas: por un lado, definirá de local y, por el otro, Independiente Rivadavia siempre va al frente.