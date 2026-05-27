Rosario Central sufrió su única caída en el grupo H de la Copa Libertadores 2026 en la sexta y última fecha, por 1-0 ante Independiente del Valle en el estadio IDV, en una derrota que lo baja del primer puesto y lo hace clasificar a octavos de final en la segunda posición.
Copa Libertadores: Rosario Central quedó segundo y puede ser rival de Independiente Rivadavia
Rosario Central sufrió su única caída en el grupo H de la Copa Libertadores 2026 en la sexta y última fecha, ante Independiente del Valle
El único gol del partido llegó a los 18' del segundo tiempo, por medio de un penal aprovechado por el mediocampista Júnior Sornoza.
La derrota bajó al equipo de Jorge Almirón de un primer puesto que sostuvo durante casi toda la disputa de la fase de grupos y lo hizo clasificar en el segundo puesto de la zona H, con 13 puntos, mientras que el conjunto ecuatoriano se metió en octavos de final en la primera posición, con la misma cantidad de puntos.
Esto quiere decir que los Canallas pueden ser rivales de Independiente Rivadavia en los octavos de final.
Los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores
Para el sorteo de octavos de final que se realizará el viernes 29 a las 12, en la sede de Conmebol.
- Primeros: Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Liga de Quito e Independiente del Valle.
- Segundos: Estudiantes, Deportes Tolima, Mirassol y Rosario Central.
Por definir
- Primeros: Universidad Católica, Cruzeiro o Boca y Cerro Porteño, Palmeiras o Sorting Cristal
- Segundos: Bolívar, Fluminense o La Guaira; Universidad Católica, Cruzeiro o Boca; Platense o Independiente Santa Fe y Cerro Porteño, Palmeiras o Sorting Cristal