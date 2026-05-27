Copa Libertadores: Rosario Central quedó segundo y puede ser rival de Independiente Rivadavia

La derrota bajó al equipo de Jorge Almirón de un primer puesto que sostuvo durante casi toda la disputa de la fase de grupos y lo hizo clasificar en el segundo puesto de la zona H, con 13 puntos, mientras que el conjunto ecuatoriano se metió en octavos de final en la primera posición, con la misma cantidad de puntos.

Esto quiere decir que los Canallas pueden ser rivales de Independiente Rivadavia en los octavos de final.

Embed - CENTRAL CAYÓ ANTE INDEPENDIENTE DEL VALLE Y CLASIFICÓ SEGUNDO | IDV 1-0 R. Central | RESUMEN

Los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores

Para el sorteo de octavos de final que se realizará el viernes 29 a las 12, en la sede de Conmebol.

Primeros: Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Segundos: Estudiantes, Deportes Tolima, Mirassol y Rosario Central.

Por definir