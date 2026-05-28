Inicio Sociedad redes sociales
Redes sociales y salud digital

Señales de que tu hijo está usando redes sociales en exceso

Cambios en el sueño, el ánimo y la conducta pueden indicar que niños y adolescentes están usando redes sociales en exceso. Qué observar

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El impacto de las redes sociales en niños y adolescentes preocupa cada vez más a médicos y especialistas.

El impacto de las redes sociales en niños y adolescentes preocupa cada vez más a médicos y especialistas.

El impacto de las redes sociales en niños y adolescentes preocupa cada vez más a médicos y especialistas. Según organizaciones de salud digital, el uso excesivo puede afectar el sueño, la conducta, el rendimiento escolar y la salud emocional. Estas son las señales más frecuentes de que un menor está pasando demasiado tiempo conectado.

Cuando el uso deja de ser normal: señales que no hay que ignorar

La falta de descanso es uno de los primeros indicadores de uso problemático.

1. Cambios en el sueño

  • Se acuesta cada vez más tarde.
  • Se despierta durante la noche para revisar el celular.
  • Tiene dificultades para levantarse o está agotado durante el día.

2. Irritabilidad o cambios bruscos de ánimo

El exceso de pantallas puede aumentar la ansiedad, la frustración y la sensibilidad emocional. Si el mal humor aparece cuando se limita el uso del celular, es una señal clara de dependencia.

3. Bajada en el rendimiento escolar

  • Menos concentración.
  • Tareas incompletas.
  • Distracción constante.
  • Dificultad para sostener rutinas.

Médicos británicos alertan que las redes sociales pueden ser tan dañinas para niños y adolescentes como fumar.

4. Aislamiento social o pérdida de interés en actividades offline

Si deja de ver amigos, evita actividades que antes disfrutaba o pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, puede haber un problema de sobreexposición digital.

5. Ansiedad cuando no tiene el celular cerca

  • Revisa el teléfono compulsivamente.
  • Se angustia si no tiene conexión.
  • No puede pasar períodos cortos sin mirar redes.

Este comportamiento se parece a otros patrones de dependencia.

6. Exposición a contenido inapropiado o riesgoso

Los médicos británicos reportan casos de:

  • Imitación de desafíos peligrosos.
  • Exposición a violencia.
  • Contenido sexual extremo.
  • Mensajes que afectan la autoestima.

Si notás cambios repentinos en la conducta, puede estar relacionado con lo que ve online.

7. Uso nocturno o a escondidas

Cuando un niño o adolescente empieza a usar redes a escondidas, suele ser porque ya perdió control sobre el tiempo que pasa conectado.

‍‍ 8. Conflictos familiares por el uso del celular

Discusión constante, enojo ante límites o mentiras sobre el tiempo de pantalla son señales de alerta.

El doom scrolling se volvió masivo con las redes sociales y afecta la atención y el bienestar.
Cuando un ni&ntilde;o o adolescente empieza a usar redes a escondidas, suele ser porque ya perdi&oacute; control sobre el tiempo que pasa conectado.

Cuando un niño o adolescente empieza a usar redes a escondidas, suele ser porque ya perdió control sobre el tiempo que pasa conectado.

Detectar a tiempo es la clave

El uso excesivo de redes sociales puede afectar la salud física y emocional de niños y adolescentes, del mismo modo que otras conductas de riesgo como fumar. Observar estas señales permite intervenir temprano y acompañar con límites saludables.

FUENTE: Reuters-UNICEF

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar