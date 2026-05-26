Mendoza fue distinguida por una guía de turismo mundial por ser un destino con gran repercusión en redes

Tripscout es una compañía dedicada a contenido y promoción de viajes en redes sociales. La firma trabaja con cuentas turísticas y hoteleras que reúnen millones de seguidores y se enfocan en destinos internacionales.

Sus premios, también llamados DMO Awards, reconocen a ciudades, regiones y destinos turísticos con fuerte nivel de interacción digital. Según explica la empresa, se tiene en cuenta el impacto generado por publicaciones, videos, recomendaciones y contenido compartido por viajeros e influencers.

En sus redes sociales, Tripscout definió a Mendoza como “la región más popular de Sudamérica” en plataformas digitales, aunque no difundió detalles técnicos sobre la metodología utilizada para elaborar esa clasificación.

Qué destacó la publicación sobre Mendoza en redes sociales

Mendoza Turismo 1 Los sitios turísticos de Mendoza se popularizaron en redes sociales. Imagen de Instagram

La publicación resaltó especialmente el turismo del vino, los paisajes cordilleranos y las experiencias gastronómicas vinculadas a bodegas y restaurantes.

Entre los lugares mencionados aparecieron el Valle de Uco, el Parque Provincial Aconcagua, Cacheuta y los recorridos en bicicleta entre viñedos de Maipú. También destacó actividades como cabalgatas en la montaña, degustaciones de Malbec y la temporada de vendimia.

Tripscout sostuvo además que Mendoza “está conquistando las redes sociales” por la combinación entre naturaleza, cultura y propuestas de lujo relajado, una tendencia que viene creciendo entre viajeros internacionales que buscan destinos asociados a experiencias al aire libre y turismo premium.