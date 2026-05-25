Turismo de escapadas cortas y propuestas regionales caracterizaron el fin de semana largo

A nivel de distribución territorial, las zonas de la montaña mendocina mostraron el desempeño más alto con cifras cercanas a 80% de ocupación. Por su parte, la Ciudad de Mendoza y la región del Valle de Uco mantuvieron un nivel sostenido de actividad que promedió 60%.

mendoza enoturismo (1).jpg Importante movimiento turístico hubo en Mendoza por estos días. Foto: Gobierno de Mendoza

El impacto del automovilismo y el turismo del vino

El movimiento en la zona Sur estuvo impulsado por el inicio del Desafío Ruta 40 YPF, una competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid. Este evento deportivo internacional regresó a San Rafael después de diez años y traccionó un flujo de competidores, equipos técnicos y aficionados de diversas nacionalidades que impactó de forma directa en la ocupación de hoteles y restaurantes locales.

Las dunas de El Nihuil funcionaron como el escenario principal de la competencia, atrayendo tanto a visitantes como a residentes. El resto del consumo se distribuyó entre los circuitos tradicionales vinculados con el enoturismo, las visitas guiadas a bodegas y las propuestas gastronómicas de la temporada.

Asimismo, las agencias del sector destacaron que el interés por viajar hacia la provincia se reflejó en las plataformas digitales. Los datos de la empresa Despegar indicaron que Mendoza se ubicó dentro del grupo de las cinco ciudades más buscadas a nivel nacional para este receso, junto con Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta.

Los datos consolidados a nivel nacional según CAME

El gasto promedio diario por persona en el país se estableció en $112.385, un aumento real de 18% frente al año anterior, debido a la mayor incidencia de los costos de transporte. La permanencia promedio general fue de 2,1 noches.

Datos CAME Turismo Los números que informó la CAME.

Por último, el reporte de CAME detalló que en el acumulado de los cinco fines de semana largos de 2026 ya viajaron 9.380.840 personas, generando un movimiento económico de $2.621.963 millones. Las cifras representan un crecimiento de 27,7% en la cantidad de viajeros frente al mismo período del año pasado, una diferencia explicada porque en 2025 sólo se habían contabilizado cuatro fines de semana largos hasta esta altura del año.

Como la CAME proyecta que el turismo local mantenga esta inercia, las cámaras sectoriales ya planifican las promociones para las próximas semanas. El foco estará puesto en los atractivos de nieve y las experiencias enológicas de alta gama para el invierno. Las autoridades provinciales y los operadores privados coinciden en que la conectividad aérea y la diversificación de la oferta serán claves para sostener los niveles de empleo en el comercio local.