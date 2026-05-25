Cae el plazo fijo: los nuevos porcentajes que ofrece cada banco

El derrumbe en el plazo fijo

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la política del Banco Central y del Poder Ejecutivo consistió en bajar la inflación y, al mismo tiempo, reducir las tasas de interés de cada plazo fijo que ofrecieran los bancos.

De esta manera, y de forma paulatina, el porcentaje de la tasa de interés de plazo fijo cayó por debajo del 100% en los primeros meses y en las últimas semanas ha tenido varios descensos hasta llegar al 17,5% en entidades como el Banco Nación, la entidad económica líder en Argentina

En la actualidad, estos son los porcentajes que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días:

Banco Provincia: 19,5% TNA

BBVA Argentina: 18,75% TNA

Banco Galicia: 18,25% TNA

Banco Macro: 18% TNA

Banco de la Nación Argentina (BNA): 17,5% TNA

ICBC Argentina: 17,5% TNA

Banco Credicoop: 17,5% TNA

Banco Ciudad: 17% TNA

Banco Patagonia: 16% TNA

Banco Santander Argentina: 15% TNA

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Cuánto se gana en 30 días con un plazo fijo de $3.200.000

Si una persona tuviera depositado un monto de $3.200.000 y decidiera invertirlos en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación, entonces obtendrá una ganancia de $46.027,40 en un mes, siempre y cuando la operación se haga de manera electrónica, ya que si se hiciera por ventanilla, el rendimiento ofrecido por los bancos es menor.