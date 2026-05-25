A pesar de que cada vez es menos rentable, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas económicas más usadas por aquellos argentinos que poseen ahorros depositados en los bancos.
Cae el plazo fijo: los nuevos porcentajes que ofrece cada banco
El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más elegidas por los argentinos que poseen dinero en los bancos
No es una casualidad que tantos argentinos sigan apostando por el plazo fijo a pesar de que ningún banco llega a ofrecer el 2% anual. Más allá de la posible falta de educación financiera, también está el hecho de que esta inversión es muy fácil de efectuar, no posee riesgos y ofrece una previsibilidad exacta de cuánto es lo que se va a ganar.
El derrumbe en el plazo fijo
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la política del Banco Central y del Poder Ejecutivo consistió en bajar la inflación y, al mismo tiempo, reducir las tasas de interés de cada plazo fijo que ofrecieran los bancos.
De esta manera, y de forma paulatina, el porcentaje de la tasa de interés de plazo fijo cayó por debajo del 100% en los primeros meses y en las últimas semanas ha tenido varios descensos hasta llegar al 17,5% en entidades como el Banco Nación, la entidad económica líder en Argentina
En la actualidad, estos son los porcentajes que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días:
- Banco Provincia: 19,5% TNA
-
BBVA Argentina: 18,75% TNA
Banco Galicia: 18,25% TNA
Banco Macro: 18% TNA
Banco de la Nación Argentina (BNA): 17,5% TNA
ICBC Argentina: 17,5% TNA
Banco Credicoop: 17,5% TNA
Banco Ciudad: 17% TNA
Banco Patagonia: 16% TNA
Banco Santander Argentina: 15% TNA
Cuánto se gana en 30 días con un plazo fijo de $3.200.000
Si una persona tuviera depositado un monto de $3.200.000 y decidiera invertirlos en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación, entonces obtendrá una ganancia de $46.027,40 en un mes, siempre y cuando la operación se haga de manera electrónica, ya que si se hiciera por ventanilla, el rendimiento ofrecido por los bancos es menor.