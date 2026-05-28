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Independiente Rivadavia, gigante: el récord histórico que alcanzó la Lepra en Copa Libertadores

Independiente Rivadavia sigue escribiendo episodios dorados en su historia. Esta vez, en Copa Libertadores volvió a dejar su marca registrada

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia registró un nuevo récord en Copa Libertadores. Foto: Gentileza Prensa CSIR. 

Independiente Rivadavia registró un nuevo récord en Copa Libertadores. Foto: Gentileza Prensa CSIR. 

Independiente Rivadavia continúa haciendo historia en este 2026. Luego del triunfo ante Bolívar, la Lepra batió un nuevo récord en el plano internacional, en el que se estrenó esta temporada y en el que sorprendió como el mejor de los equipos de la fase de grupos de la Libertadores junto al mismísimo Flamengo de Brasil (solo lo supera por diferencia de gol).

El Azul del Parque ganó cinco de los seis compromisos que disputó en Copa Libertadores este semestre y se clasificó a octavos de final como el mejor del Grupo C, con 16 unidades de 18 en juego en la fase regular. En esta instancia se destacaron el triunfo ante Fluminense en el Maracaná, y la doble goleada (ida y vuelta) ante Deportivo La Guaira.

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Independiente Rivadavia fue el mejor de su grupo en la Copa Libertadores. Foto: Gentileza Prensa CSIR.

Independiente Rivadavia fue el mejor de su grupo en la Copa Libertadores. Foto: Gentileza Prensa CSIR.

El récord histórico que alcanzó Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Tras una nueva victoria en Copa Libertadores ante Bolívar, Independiente Rivadavia se convirtió en el cuarto equipo argentino con un invicto más largo desde su debut en el certamen continental. La Lepra no perdió ninguno de los compromisos que afrontó en esta competencia y fue protagonista. Ganó de ida y vuelta ante Bolívar y Deportivo La Guaira; y venció de visitante a Fluminense para luego empatar con el elenco brasileño en condición de local.

El Azul del Parque se ubicó por detrás de River (invicto 9 partidos en la edición de 1966) y Vélez (invicto 7, en 1980), igualando a Estudiantes de La Plata (invicto durante 6 partidos, en la edición de 1968).

Asimismo, la Lepra se convirtió -en Argentina- en el mejor debutante en una fase de grupos de Libertadores entre los equipos del "interior" del país, superando a Rosario Central (5G y 1P) en 1974.

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Los festejos de los futbolistas de Independiente Rivadavia tras el triunfo ante Bolívar en el cierre de la fase de grupos de Libertadores.

Los festejos de los futbolistas de Independiente Rivadavia tras el triunfo ante Bolívar en el cierre de la fase de grupos de Libertadores.

Además, el equipo de Alfredo Berti registró el récord de mejor debutante en una fase de grupos de Libertadores en el Siglo XXI, con16 puntos obtenidos. Superó a Paysandú de Brasil que alcanzó 14 puntos en la edición del 2003.

Para Independiente Rivadavia, el segundo semestre estará lleno de desafíos: no solo deberá continuar su derrotero en Copa Libertadores donde disputará octavos de final sino que también continuará con la competencia en Copa Argentina (debe jugar 16avos con Tigre), y procurará coronar el buen trabado que viene haciendo en el torneo local donde, además, es líder de la Tabla Anual.

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