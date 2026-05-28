Independiente Rivadavia, gigante: el récord histórico que alcanzó la Lepra en Copa Libertadores

El récord histórico que alcanzó Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Tras una nueva victoria en Copa Libertadores ante Bolívar, Independiente Rivadavia se convirtió en el cuarto equipo argentino con un invicto más largo desde su debut en el certamen continental. La Lepra no perdió ninguno de los compromisos que afrontó en esta competencia y fue protagonista. Ganó de ida y vuelta ante Bolívar y Deportivo La Guaira; y venció de visitante a Fluminense para luego empatar con el elenco brasileño en condición de local.

El Azul del Parque se ubicó por detrás de River (invicto 9 partidos en la edición de 1966) y Vélez (invicto 7, en 1980), igualando a Estudiantes de La Plata (invicto durante 6 partidos, en la edición de 1968).

Asimismo, la Lepra se convirtió -en Argentina- en el mejor debutante en una fase de grupos de Libertadores entre los equipos del "interior" del país, superando a Rosario Central (5G y 1P) en 1974.

lepra bolivar libertadores Los festejos de los futbolistas de Independiente Rivadavia tras el triunfo ante Bolívar en el cierre de la fase de grupos de Libertadores.

Además, el equipo de Alfredo Berti registró el récord de mejor debutante en una fase de grupos de Libertadores en el Siglo XXI, con16 puntos obtenidos. Superó a Paysandú de Brasil que alcanzó 14 puntos en la edición del 2003.

Para Independiente Rivadavia, el segundo semestre estará lleno de desafíos: no solo deberá continuar su derrotero en Copa Libertadores donde disputará octavos de final sino que también continuará con la competencia en Copa Argentina (debe jugar 16avos con Tigre), y procurará coronar el buen trabado que viene haciendo en el torneo local donde, además, es líder de la Tabla Anual.