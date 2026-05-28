Escapada en otoño: los pueblos con aguas termales que conquistan a quienes buscan relax y naturaleza

pileta 2 Aguas cálidas en otoño, una opción relajante también puertas adentro. Foto: ANSL

El predio cuenta con piletas termales, hidromasajes y servicios de spa, además de alojamientos cercanos que completan una experiencia pensada para el descanso integral.

Turismo de bienestar y pueblos con paisajes serranos

Por su parte, las Termas de San Gerónimo están ubicadas a unos 30 kilómetros al norte de la capital puntana, dentro del departamento Pueyrredón. A diferencia de Balde, este espacio conserva un perfil más agreste y silencioso, ideal para quienes priorizan la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

agua ok Disfrutar de una pileta de agua termal, una posibilidad latente a pocos kilómetros de Mendoza. Foto: ANSL

Sus aguas emergen a una temperatura aproximada de 39 grados y son valoradas por visitantes que buscan aliviar dolores musculares y articulares, reducir el estrés y disfrutar de un entorno sereno, tal como publica ANSL.

El crecimiento del turismo de bienestar impulsó aún más el interés por este tipo de destinos. En San Luis, las termas se integran a una propuesta que combina salud, recreación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

balde Balde, uno de los pueblos preferidos de los turistas que llegan a San Luis. Foto: ANSL

En vacaciones y durante los fines de semana largos, ambos complejos aparecen entre las opciones más elegidas por turistas de distintos puntos del país que buscan una escapada distinta, lejos del ritmo urbano y cerca de paisajes serranos.

Entre aguas cálidas, silencio y naturaleza, las termas puntanas van consolidándose como uno de los grandes atractivos turísticos del otoño argentino.