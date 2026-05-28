Escapada en otoño: los pueblos con aguas termales que conquistan a quienes buscan relax y naturaleza

Con temperaturas más frescas y paisajes otoñales, las aguas termales de San Luis aparecen como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan desconectarse de la rutina. Las Termas de pueblos como Balde y San Gerónimo, ubicadas cerca de la capital, combinan descanso, naturaleza y turismo de bienestar en un entorno serrano que gana cada vez más visitantes.
Ambos complejos se posicionan como referentes del turismo saludable gracias a sus aguas mineromedicinales y a una oferta orientada al relax físico y mental.
Las Termas de Balde se encuentran a 35 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis, sobre la Ruta Nacional 7. El complejo es reconocido por sus aguas surgentes, que mantienen una temperatura cercana a los 43 grados y poseen propiedades beneficiosas para afecciones reumáticas, problemas respiratorios y tratamientos de relajación.
El predio cuenta con piletas termales, hidromasajes y servicios de spa, además de alojamientos cercanos que completan una experiencia pensada para el descanso integral.
Turismo de bienestar y pueblos con paisajes serranos
Por su parte, las Termas de San Gerónimo están ubicadas a unos 30 kilómetros al norte de la capital puntana, dentro del departamento Pueyrredón. A diferencia de Balde, este espacio conserva un perfil más agreste y silencioso, ideal para quienes priorizan la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.
Sus aguas emergen a una temperatura aproximada de 39 grados y son valoradas por visitantes que buscan aliviar dolores musculares y articulares, reducir el estrés y disfrutar de un entorno sereno, tal como publica ANSL.
El crecimiento del turismo de bienestar impulsó aún más el interés por este tipo de destinos. En San Luis, las termas se integran a una propuesta que combina salud, recreación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
En vacaciones y durante los fines de semana largos, ambos complejos aparecen entre las opciones más elegidas por turistas de distintos puntos del país que buscan una escapada distinta, lejos del ritmo urbano y cerca de paisajes serranos.
Entre aguas cálidas, silencio y naturaleza, las termas puntanas van consolidándose como uno de los grandes atractivos turísticos del otoño argentino.