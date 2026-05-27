Racing, en crisis, se despidió de la Copa Sudamericana con una victoria a puertas cerradas

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Romero cierra decorosamente su participación en esta Copa Sudamericana en la cual quedó eliminado en la anterior fecha ante Caracas de Venezuela en condición de local, situación que decantó en la ida de Costas como entrenador el sábado pasado.

El domingo desde las 19:00 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, Racing tendrá su última presentación del semestre ante Defensa y Justicia, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Embed - LA ACADEMIA YA ELIMINADA CUMPLIÓ Y GANÓ EN LA ÚLTIMA FECHA | Racing 2-0 Independiente P. | RESUMEN

Por su parte, el equipo de Thiago Leitao concluye su primera aparición en la Copa Sudamericana como uno de los más goleados, con 15 tantos en contra y tan solo 3 a favor.

"Era un partido muy difícil desde los psicológico, pasamos una semana muy mala. Era importante jugar y hacer las cosas bien. Hoy se hicieron cosas buenas y tuvieron oportunidades los chicos, eso es importante. Ojalá que esto sea el comienzo de algo bueno. Gustavo para nosotros es como un padre. Pero hay que seguir, hay que dar vuelta la página rápido y enfocarnos en lo deportivo. De esa manera vamos a vovler a la paz que teníamos" (Facundo Cambeses). "Era un partido muy difícil desde los psicológico, pasamos una semana muy mala. Era importante jugar y hacer las cosas bien. Hoy se hicieron cosas buenas y tuvieron oportunidades los chicos, eso es importante. Ojalá que esto sea el comienzo de algo bueno. Gustavo para nosotros es como un padre. Pero hay que seguir, hay que dar vuelta la página rápido y enfocarnos en lo deportivo. De esa manera vamos a vovler a la paz que teníamos" (Facundo Cambeses).

Los argentinos en la Copa Sudamericana 2026

Tigre: está tercero con 6 puntos detrás de Macará (9) y América de Cali (8) por lo que necesita ganarle a Alianza Atlético (3) y que Macará no pierda con América.

está tercero con 6 puntos detrás de Macará (9) y América de Cali (8) por lo que necesita ganarle a Alianza Atlético (3) y que Macará no pierda con América. River: lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar primero e incluso perdiendo podría clasificarse porque solo quedaría eliminado si Carabobo derrota a Bragantino en Brasil.

lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar primero e incluso perdiendo podría clasificarse porque solo quedaría eliminado si Carabobo derrota a Bragantino en Brasil. Racing: Eliminado y en crisis se despidió con 8 puntos al culminar tercero en su grupo.

Eliminado y en crisis se despidió con 8 puntos al culminar tercero en su grupo. Barracas Central: Sólo pudo sumar 3 puntos, no tiene chances de meterse en la próxima instancia y jugará con Vasco da Gama.

Sólo pudo sumar 3 puntos, no tiene chances de meterse en la próxima instancia y jugará con Vasco da Gama. Deportivo Riestra: Se despidió con un empate (1-1) ante Palestino y sumó sólo 5 puntos.

Lanús jugará los playoffs tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Boca y Platense podrían correr la misma suerte.