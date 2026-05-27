Ley de Tránsito: ¿existe el período de gracia cuando vence la licencia de conducir?

Sin embargo, el marco regulatorio vigente en Argentina contradice esta noción generalizada y establece consecuencias punitivas inmediatas.

El marco de la Ley de Tránsito

La Ley de Tránsito funciona como el marco general en el territorio federal. Respecto a las exigencias para circular, el artículo 40 determina de manera taxativa que todo conductor debe portar su licencia de conducir "debidamente habilitada y en vigencia".

Por su parte, el artículo 19, que regula la caducidad de las habilitaciones, estipula que la licencia expira el día del cumpleaños del titular en el año de su vencimiento (o en el plazo menor acordado por la autoridad expedidora según la edad o antecedentes médicos).

La normativa nacional no contempla, en ningún tramo de su articulado, días de prórroga automática para la conducción de vehículos tras el vencimiento cronológico del documento.

El "limbo" de los 90 días: confusión con la renovación sin examen

La confusión masiva sobre el período de gracia deviene de una interpretación errónea del proceso administrativo de renovación. La reglamentación de la ley establece que si el trámite se inicia dentro de los 90 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento, el conductor queda eximido de rendir los exámenes prácticos y teóricos de conducción, debiendo aprobar únicamente el examen psicofísico.

Diferencia técnica fundamental: los 90 días representan un beneficio administrativo para agilizar el trámite de renovación, pero no otorgan autorización legal para conducir.

carnet-conducir-godoy-cruz

Durante ese lapso, el conductor carece de una licencia vigente y se encuentra en infracción si es interceptado en la vía pública.

El fin de las prórrogas extraordinarias

Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y los diferentes gobiernos provinciales y municipales emitieron disposiciones extraordinarias que prorrogaban de manera automática la validez de las licencias por plazos de hasta 12, 18 o 24 meses.

A la fecha, la totalidad de los plazos de gracia excepcionales otorgados por las jurisdicciones bonaerense, porteña y del interior del país han caducado. En consecuencia, los esquemas de fiscalización vial han retornado a la rigurosidad previa a la pandemia, penalizando la portación de documentos vencidos sin distinción del año de emisión original.

El riesgo civil y la exclusión de cobertura del seguro

Más allá de la multa económica -tipificada como una falta grave que puede incluir la retención preventiva del vehículo-, la consecuencia más severa de conducir con la licencia vencida radica en el aspecto civil y de seguros. Muchas pólizas de seguro de responsabilidad civil en Argentina contienen cláusulas generales de exclusión de cobertura. Estas determinan que la compañía aseguradora queda eximida de responder ante un siniestro si el conductor del vehículo asegurado no se encuentra legalmente habilitado para el tipo de vehículo con el que circulaba, lo que incluye la falta de vigencia de la licencia de conducir.

En caso de un accidente de tránsito con daños materiales o lesiones a terceros, el conductor deberá responder con su patrimonio personal ante las demandas civiles.

Autonomías municipales y el principio de realidad

Debido a que las provincias y los municipios retienen la facultad no delegada de regular el tránsito dentro de sus ejidos urbanos (mediante códigos de tránsito locales u ordenanzas), existen casos aislados donde los juzgados de faltas municipales aplican criterios de flexibilidad si el infractor demuestra poseer un turno asignado para la renovación con anterioridad al vencimiento.

No obstante, dicho criterio local carece de validez legal cuando el conductor se traslada por rutas provinciales o nacionales, donde los agentes de control federal aplican de forma estricta la Ley 24.449.