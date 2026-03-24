El uso de la bicicleta como medio de transporte principal en las ciudades han generado una nueva convivencia vial, no siempre pacífica. Una de las situaciones más peligrosas y recurrentes ocurre cuando un vehículo intenta sobrepasar a un ciclista en calles o rutas: el famoso "finito". ¿Qué dice la Ley de Tránsito?
Ley de Tránsito: ¿a qué distancia se debe sobrepasar a un ciclista?
Muchos creen que con no tocar la bicicleta es suficiente, pero la Ley de Tránsito establece reglas claras para evitar tragedias
Más allá de la cortesía al volante y de la prioridad de paso de las bicicletas, existe un marco legal que regula esta maniobra para proteger al eslabón más débil de la cadena del tránsito de protagonizar accidentes.
Ley de Tránsito: la regla de oro del sobrepaso a bicicletas
Aunque la Ley Nacional de Tránsito 24.449 no especificaba originalmente una distancia métrica exacta en su cuerpo principal, las actualizaciones de seguridad vial y las disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) han consolidado una norma que ya se aplica en las fotomultas y peritajes: la distancia mínima lateral de 1,5 metros al sobrepasar una bicicleta.
Esta distancia no es caprichosa. Se basa en el concepto de "zona de seguridad" que necesita el ciclista para:
- Maniobrar ante un pozo: el ciclista puede necesitar esquivar un bache o una mancha de aceite.
- Evitar el efecto succión: los vehículos grandes (camiones o colectivos) generan una corriente de aire que puede desestabilizar la bicicleta.
- Apertura de puertas: prevenir accidentes si un vehículo estacionado abre su puerta inesperadamente.
Ley de tránsito: qué dice el Artículo 48 y las prohibiciones vigentes
Para entender la responsabilidad legal, debemos remitirnos al Artículo 48 de la Ley 24.449, que detalla las prohibiciones. Allí se establece que está prohibido conducir de modo que se ponga en peligro la seguridad de terceros. En el caso de los ciclistas, el conductor del vehículo automotor es quien debe garantizar que el sobrepaso se realice en condiciones óptimas.
Para que tu conducción sea segura y legal, tené en cuenta estos puntos clave:
- Reducción de velocidad: antes de pasar a un ciclista, es obligatorio disminuir la velocidad. El impacto de aire de un auto a 60 km/h puede voltear a quien pedalea.
- Uso del carril opuesto: si para dejar el metro y medio de distancia debés invadir el carril contrario, solo podés hacerlo si no viene nadie de frente y la línea es discontinua.
- Prioridad en giros: si vas a doblar a la derecha y hay un ciclista circulando por tu derecha, él tiene la prioridad. No le "tires el auto" encima.
- Prohibición de bocinazos: tocar la bocina con fuerza al estar pegado al ciclista puede asustarlo y provocar una caída bajo tus propias ruedas.
Si ocurre un siniestro y se comprueba que el vehículo no respetó la distancia de seguridad, la presunción de responsabilidad recae sobre el conductor del automóvil, lo que complica seriamente el reclamo ante las compañías de seguro.