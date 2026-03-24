Ley de Tránsito: ¿a qué distancia se debe sobrepasar a un ciclista?

Esta distancia no es caprichosa. Se basa en el concepto de "zona de seguridad" que necesita el ciclista para:

Maniobrar ante un pozo: el ciclista puede necesitar esquivar un bache o una mancha de aceite.

el ciclista puede necesitar esquivar un bache o una mancha de aceite. Evitar el efecto succión: los vehículos grandes (camiones o colectivos) generan una corriente de aire que puede desestabilizar la bicicleta.

los vehículos grandes (camiones o colectivos) generan una corriente de aire que puede desestabilizar la bicicleta. Apertura de puertas: prevenir accidentes si un vehículo estacionado abre su puerta inesperadamente.

Ley de tránsito: qué dice el Artículo 48 y las prohibiciones vigentes

Para entender la responsabilidad legal, debemos remitirnos al Artículo 48 de la Ley 24.449, que detalla las prohibiciones. Allí se establece que está prohibido conducir de modo que se ponga en peligro la seguridad de terceros. En el caso de los ciclistas, el conductor del vehículo automotor es quien debe garantizar que el sobrepaso se realice en condiciones óptimas.

Bicicleta 1 Los ciclistas deben cumplir con todos los elementos de seguridad, principalmente el casco.

Para que tu conducción sea segura y legal, tené en cuenta estos puntos clave:

Reducción de velocidad: antes de pasar a un ciclista, es obligatorio disminuir la velocidad. El impacto de aire de un auto a 60 km/h puede voltear a quien pedalea.

antes de pasar a un ciclista, es obligatorio disminuir la velocidad. El impacto de aire de un auto a 60 km/h puede voltear a quien pedalea. Uso del carril opuesto: si para dejar el metro y medio de distancia debés invadir el carril contrario, solo podés hacerlo si no viene nadie de frente y la línea es discontinua.

si para dejar el metro y medio de distancia debés invadir el carril contrario, solo podés hacerlo si no viene nadie de frente y la línea es discontinua. Prioridad en giros: si vas a doblar a la derecha y hay un ciclista circulando por tu derecha, él tiene la prioridad. No le "tires el auto" encima.

si vas a doblar a la derecha y hay un ciclista circulando por tu derecha, él tiene la prioridad. No le "tires el auto" encima. Prohibición de bocinazos: tocar la bocina con fuerza al estar pegado al ciclista puede asustarlo y provocar una caída bajo tus propias ruedas.

Si ocurre un siniestro y se comprueba que el vehículo no respetó la distancia de seguridad, la presunción de responsabilidad recae sobre el conductor del automóvil, lo que complica seriamente el reclamo ante las compañías de seguro.