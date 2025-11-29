La Ley de Tránsito 24.449 establece que una bicicleta es un vehículo y, como tal, los ciclistas deben cumplir con las normas viales que se especifican en el sitio Argentina.gob.ar. Por ejemplo: respetar semáforos y prioridades de paso. Además deben contar con bicicleta en buen estado (frenos, luces), usar casco protector y ropa adecuada, y llevar el DNI en vías compartidas con automotores.
Ley de Tránsito: las obligaciones de los ciclistas que pocas veces cumplen
La Ley de Tránsito argentina establece obligaciones a quienes se desplazan en bicicleta, pero que no siempre son tenidas en cuenta
Entre las prohibiciones no está permitido circular en calzadas (veredas) ni autopistas. En el caaso de calzadas demarcadas, deben hacerlo por el borde derecho.
Ley de Tránsito: obligaciones del ciclista
- Respetar las señales de tránsito, ceder el paso a peatones en esquinas y a quien circula por la derecha en intersecciones.
- La bicicleta debe tener un sistema de rodamiento, dirección y freno eficientes. Es obligatorio contar con luces y señalización reflectiva, timbre, bocina, guardabarros y espejos retrovisores (según modificaciones de la ley).
- Es obligatorio el uso de casco protector. La ropa debe ser de colores claros y ajustada, y el calzado debe sujetarse con seguridad a los pedales.
- Con respecto al transporte de carga o niños, debe ser seguro y no comprometer la estabilidad de la bicicleta. Los niños deben ir en asientos especiales o portaequipajes (parrilas).
Ley de Tránsito: prohibiciones para el cilcista
- Las bicicletas tienen prohibido circular por autopistas y semiautopistas.
- Los ciclistas no pueden circular en zigzag, agarrado a otro vehículo (ni a otra bicicleta) o inmediatamente detrás de un auto.
- Zonas exclusivas, No se debe circular por los canteros centrales o por las calles peatonales, a menos que las normativas locales lo permitan y a baja velocidad.
- Edad y circulación
- Edad mínima de circulación en vía pública (calles) es de 12 años. Se recomienda que los menores de 18 años circulen acompañados por un adulto, especialmente en calles con tráfico vehicular.
- Si se circula en grupo, deben hacerlo uno detrás del otro, en fila india, nunca en paralelo.