Ley de Tránsito: las obligaciones de los ciclistas que pocas veces cumplen

La Ley de Tránsito 24.449 establece que una bicicleta es un vehículo y, como tal, los ciclistas deben cumplir con las normas viales que se especifican en el sitio Argentina.gob.ar. Por ejemplo: respetar semáforos y prioridades de paso. Además deben contar con bicicleta en buen estado (frenos, luces), usar casco protector y ropa adecuada, y llevar el DNI en vías compartidas con automotores.